El presidente sale a la defensa de Félix Salgado, pero reprueba violencia

Pese a las denuncias en contra de Salgado Macedonio por delitos de abuso sexual y violación, el presidente no justificó las amenazas que lanzó el aspirante a gobernar Guerrero en contra de los consejeros del INE, pero cuestionó por qué sólo se ve lo que se dice de un lado, si de ambas partes se crispa el ambiente electoral.

De nueva cuenta el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del senador con licencia Félix Salgado Macedonio , al considerar que el INE le retiró su candidatura por consigna y no por omitir informes que comprobaran el monto, origen y destino de los recursos que gastó en el periodo de precampañas, lo cual solo ameritaba a decir del presidente una sanción.

No lo estoy justificando, pero no se ve el asunto de manera integral, no solo una parte; porque ahorita se rasgan las vestiduras, diciendo: ¡Ay qué barbaridad, esto es violencia!", dijo la conferencia matutina.

El primer mandatario una vez más arremetió contra el presidente del INE y los consejeros, el presidente hizo un llamado a luchar por la democracia y un proceso electoral limpio de manera pacífica, insistió en que tiene que ser el pueblo de Guerrero el que decida quién será su gobernador en las urnas el próximo 6 de junio

"Aprovecho para exigir al Tribunal Electoral y a los consejeros del INE actuar como auténticos jueces que ven por la democracia y el interés general, no por los de un grupo de conservadores. Les pidió hacer a un lado la hipocresía, porque él siempre se va meter en estos temas cuando se trate de defender la democracia y "desenmascara a hipócritas" sin importar lo políticamente correcto", expresó.

"Claro que hay intereses creados, como no comprobó gastos de precampaña le quitan la precandidatura cuando Morena no tuvo, según me informan, precandidatos", concluyó.