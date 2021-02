El presidente busca compradores para el avión presidencial

Dijo que está buscando convencer a empresarios para que hagan un grupo y compren la aeronave ellos que tiene la posibilidad no solo económica sino de crear una sociedad y se queden con él.

Por otro lado, dejó en claro que no habrá marcha atrás en torno a la iniciativa de reforma de la industria eléctrica, garantizaremos la soberanía del sector energético del país, dijo el mandatario y pese a las críticas dijo que su propuesta no pone en riesgo al trato comercial entre México, Estados Unidos y Canadá y acusó que hay plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) subutilizadas debido a que no se les autoriza despacho.