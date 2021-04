"El perro me mordió", justifica la novia del asesino de "Rodolfo Corazón"

Noticia Relacionada Video. Balacera en Zapopan deja dos muertos

Después de los sucesos, la novia del joven que mató al perro, Adriana "N", declaró que está siendo juzgada y satanizada por algo que no fue su culpa y en lo que no tuvo nada que ver.

Recalcó que la gente no sabe cómo sucedieron las cosas en realidad, pues, afirma, el perro la mordió sin motivo, pues ella nunca lo atacó ni lo molestó.

En su cuenta de Facebook, donde aparece como "Puente Roma", la joven compartió un mensaje acompañado de algunas fotografías donde muestra las heridas que supuestamente le provocó "Rodolfo Corazón" al atacarla. Además, pidió que cesara el linchamiento mediático en contra de ella y de su novio.

"El 21 de marzo mi mamá me mandó a la farmacia. Fui, y de regreso el perro se quería meter a la casa (a la cochera), le daba olor a las croquetas de los perros que tenemos aquí. Al yo querer entrar, el perro se me echa encima, así sin explicación, y no es como la gente lo pinta. Tampoco el perro es talla grande. Yo midiendo metro y medio, pues sí me alcanzó la cara", indica en el posteo la presunta novia del agresor de "Rodolfo Corazón". "No estoy a favor de lo que le pasó al perrito, no soy cómplice, ni tuve nada que ver para que se satanice como todo el mundo lo está haciendo".

La Fiscalía General de Justicia de Sinaloa declaró que el presunto responsable del asesinato del perro está plenamente identificado y ya compareció ante el Ministerio Público.