El 75 % de trabajadores en México sufren de Tecnoestrés

Precisamente el coronavirus empujó a que se incremente el teletrabajo, pero también agravó el tecnoestrés. A tal punto, que en México el 75 % de la fuerza de trabajo lo padece, según la coordinadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Erika Villavicencio-Ayub.



No obstante, el tecnoestrés también está vinculado a los desajustes que existen entre las demandas laborales y los recursos personales. Los empleados se ven afectados por no contar con los recursos necesarios para desempeñar las labores desde casa. Aunque en el caso de España los empleados manifiestan sentirse "quemados" por las largas jornadas que cumplen y la sensación de no desconectarse.