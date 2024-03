Eclipse Solar 2024: ¿qué porcentaje se oscurecerá en Hermosillo?

El próximo 8 de abril sucederá uno de los eventos más espectaculares el Eclipse Solar 2024, y aunque en algunas regiones se podrá ver en toda su magnitud, en otras regiones solo será eclipse parcial de sol y no se oscurecerá por completo.

En lo que respecta al estado de Sonora, se prevé que su visibilidad sea entre un 70 y un 80 por ciento, lo que significa que será un eclipse parcial, por lo que no habrá completa oscuridad.

Sim embargo, en algunas ciudades se podrá apreciar más que en otras y entre las que destacan entre los porcentajes más alto de visibilidad está Hermosillo, la capital sonorense.

¿CUÁL SERÁ EL PORCENTAJE DE VISIBILIDAD EN HERMOSILLO?

Según las estimaciones del sitio TuTiempo.net en Hermosillo este fenómeno astronómico será visible en un 80.9 por ciento. Con una hora de inicio a las 09:59:07 y terminará a las 12:32:09.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES LUGARES PARA VER EL ECLIPSE SOLAR 2024?

El Eclipse Solar 20224 será apreciado como eclipse total de sol en Mazatlán, Sinaloa, que será la primera ciudad en recibir la sombra, así como Durango, Durango; Torreón y Monclova, Coahuila, donde se espera que el eclipse tenga duraciones de entre dos y cuatro minutos.

Según cálculos astronómicos, en el puerto de Mazatlán el eclipse solar iniciará a las 9:51:23 am. La fase total del eclipse comenzará a las 11:07:25 am y concluirá a las 11:11:45 am.

En Mazatlán, la duración total del eclipse será de 4 minutos con 20 segundos, lo que lo convierte en el más prolongado en todo el continente. Considerando las etapas parciales y totales, el eclipse se extenderá por 2 horas y 41 minutos.

En Durango, Torreón y Monclova, su duración será menor. Sin embargo, la mayor parte del país experimentará un eclipse parcial, por ejemplo, durante la fase máxima del eclipse en la Ciudad de México, la Luna cubrirá el 79 por ciento del disco solar.