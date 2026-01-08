Diputado de Morena propone pago doble en cumpleaños o descanso obligatorio

El derecho a descansar o recibir un pago doble el día del cumpleaños podría incorporarse próximamente a la legislación laboral en México. Una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados plantea que las personas trabajadoras puedan elegir entre tomar un día libre con goce de sueldo en la fecha de su nacimiento o acudir a laborar y recibir una compensación económica adicional.

La propuesta fue impulsada por el diputado Armando Corona Arvizu, integrante del grupo parlamentario de Morena, y surge ante la creciente preocupación por los efectos de las largas jornadas laborales en la salud física y mental de los trabajadores.

QUÉ PROPONE LA INICIATIVA Y CÓMO FUNCIONARÍA

De acuerdo con el proyecto legislativo, se plantea añadir el artículo 74 Bis a la Ley Federal del Trabajo. Este nuevo apartado establecería que las personas trabajadoras tendrán derecho a un día de descanso remunerado el día de su cumpleaños.

La iniciativa contempla dos opciones claras. La primera consiste en no laborar en esa fecha y conservar el salario íntegro. La segunda permite trabajar ese día y recibir un pago doble por la jornada correspondiente.

Para evitar conflictos y brindar certeza jurídica, el trabajador deberá informar al empleador su decisión con al menos 15 días hábiles de anticipación, salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificados.

REQUISITOS Y POSIBLES SANCIONES

El documento establece que este derecho aplicaría una vez que el trabajador cumpla seis meses continuos de antigüedad. En caso de no alcanzar ese periodo, se otorgaría un permiso proporcional con goce de sueldo, calculado según el tiempo laborado.

Si el empleador incumple con esta disposición, podría enfrentar sanciones conforme a las infracciones ya previstas en la legislación laboral vigente.

BIENESTAR LABORAL COMO EJE CENTRAL DE LA PROPUESTA

El planteamiento se apoya en la necesidad de mejorar el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, un tema cada vez más relevante en el debate público y en las políticas laborales a nivel internacional.

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, las medidas que promueven el descanso y la conciliación laboral ayudan a mejorar la salud mental, la productividad y la estabilidad en el empleo.

En la misma línea, estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señalan que los esquemas de tiempo libre remunerado y los beneficios flexibles contribuyen al bienestar emocional de los trabajadores, especialmente en contextos de alta carga laboral.

ANTECEDENTES INTERNACIONALES Y TENDENCIA REGIONAL

Aunque en México no existe actualmente una figura legal similar, la práctica conocida como birthday leave ya ha sido adoptada por empresas en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia.

Análisis de plataformas especializadas en recursos humanos indican que este tipo de beneficios no obligatorios mejoran el clima organizacional, fortalecen el compromiso de los empleados y reducen el ausentismo no planificado.

En América Latina, Chile discute una iniciativa con características parecidas, lo que refleja una tendencia regional hacia el reconocimiento de derechos laborales vinculados al bienestar emocional.

QUÉ SIGUE PARA LA INICIATIVA

La propuesta aún debe recorrer el proceso legislativo correspondiente. Su aprobación dependerá del consenso entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso y del análisis de su impacto económico y operativo tanto para empleadores como para trabajadores.

Mientras tanto, el planteamiento ya abrió el debate sobre nuevas formas de reconocer el bienestar personal dentro del entorno laboral en México.