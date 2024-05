Día sin sombra: ¿Qué es y cuándo ocurrirá este fenómeno en México?

Este año 2024 nos ha sorprendido con varios fenómenos y cambios climáticos: eclipses, lluvia de estrellas, cometas, auroras boreales, entre otros, que han podido ser visibles en diferentes regiones de México.

Sin embargo, estos recientes acontecimientos no serán los únicos, pues se aproxima el llamado "Día sin sombra", el cual se prevé que pueda ser percibido en varias partes del territorio mexicano.

¿QUÉ ES EL DÍA SIN SOMBRA?

Este fenómeno consiste en que el Sol se posiciona en el cenit, es decir, en la intersección vertical de la Tierra y representa uno de los momentos cumbre del movimiento orbital de nuestro planeta con el Sol.

Dicho evento solo puede presentarse en los trópicos de Cáncer y Capricornio, los cuales son dos paralelos imaginarios cuya diferencia geográfica los ubica al norte (Cáncer) y sur (Capricornio) de la línea del ecuador, que sirven de referencia para el estudio y comparación geográfica y la apreciación climática.

¿CUÁNDO SUCEDERÁ EN MÉXICO Y EN QUÉ REGIONES?

Cabe destacar que este año ya se presentó este fenómeno el pasado viernes 17 de mayo a las 13:03 horas hasta las 13:13 horas, siendo una duración de 10 minutos aproximadamente.

De acuerdo con información de la NASA (Administración Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos, por sus siglas en inglés), se espera otro día sin sombra para el próximo jueves 25 de julio.

A diferencia de los eclipses, este evento no representa un riesgo para los humanos y no es necesario utilizar algún lente o herramienta especial para percibirlo, solo tendrás que ver cómo tu sombra o la de otros objetos no se proyecta sobre la tierra.

Lo que sí se recomienda es que utilices un bloqueador solar adecuado o prendas que cubran, ya que cuando ocurre este fenómeno, el sol se encuentra en su punto más alto y los rayos podrían afectar tu piel si no se encuentra protegida.