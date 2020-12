Después de elecciones de EU se pedirá informe de caso Cienfuegos: AMLO

Asimismo requerirá la información sobre la relación que existe entre el general y Edgar Veytia, exprocurador de Nayarit, el cual ya ha sido condenado en el vecino país a 20 aóos de prisión, acusado de nexos con narcotráfico.

Lo anterior lo seóaló López Obrador durante la conferencia matutina, en donde además expresó los deseos de conocer quiénes son los que intervienen y que acuerdos existen entre las agencias de inteligencia y seguridad de México. "£Nosotros vamos en su momento a pedir aclaración de todo esto, ahora no porque estamos cuidando de no meternos en la parte electoral, como no debemos de hacerlo pero ya hoy en la noche se va a votar o el tiempo que lleve el proceso electoral y tenemos que revisar todo esto: -+Cómo es que se dan aprehensiones? -+quiénes intervienen? y los acuerdos que hay de los agentes que actóan en México".