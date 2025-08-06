Desmantelan a "Los Alfas", peligrosa célula criminal que operaba en el Valle de Toluca

En un operativo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales, fue desarticulada la célula criminal conocida como "Los Alfas", un grupo delictivo originario de Jalisco que operaba en la región del Valle de Toluca, Estado de México.

Durante el despliegue, realizado en los municipios de Toluca y Zinacantepec, fueron detenidas 27 personas, entre ellas Eduardo Alberto "N", alias "El Alfa", presunto líder del grupo, considerado generador de violencia y objetivo prioritario de las autoridades.

Las acciones fueron encabezadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Policía Municipal de Toluca.

Como parte de la "Estrategia Nacional contra la Extorsión", en una operación encabezada por la @FiscaliaEdomex y en coordinación con la, @Defensamx1, @SEMAR_mx @SSPCMexico @GN_MEXICO_, @SS_Edomex y @PoliciaToluca, se desarticuló una célula criminal autodenominada "Los Alfas",... pic.twitter.com/e60IK04mP8 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 7, 2025

RESCATAN A VÍCTIMAS DE SECUESTRO

Durante el operativo se logró el rescate de dos víctimas de secuestro, además del aseguramiento de armas de fuego, narcóticos y vehículos con reporte de robo.

"Los Alfas" están vinculados con delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y narcomenudeo. Se presume que mantenían una estructura operativa con presencia activa en varias zonas del Valle de Toluca.

Entre los detenidos también figura Nélida Alejandra "N", pareja sentimental de "El Alfa", quien es investigada por encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias.

Las autoridades informaron que este golpe a grupos delictivos es parte de una Estrategia Nacional contra la Extorsión, y se continuará con las investigaciones para desarticular por completo la red de este grupo en específico.