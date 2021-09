Desata memes muñeca de Lyn May

La artista Aaron Malibu le hizo una muñeca pero desató burlas en las redes sociales

Hace unos días se reveló que Lyn May tiene su propia muñeca, elaborada por una artista que se dedica a personalizar dolls, sin embargo, desató burlas por su apariencia.

Cientos de personas afirmaban que no se parecía nada a Lyn May, además señalaron los usuarios de las redes "esta no tiene cara de muégano".