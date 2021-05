Denuncian a maestro acosador, dicen no ser escuchadas

Y aseguran que la respuesta de parte de la casa de estudios fue simplemente que "no le siguieran el juego al docente", y que al no existir tocamientos, el asunto no era tan grave por lo que recurrieron a la defensora universitaria quien les solicitó evidencias, testimonios y un oficio.

PUBLICIDAD

Todo lo anterior fue entregado por parte de las alumnas, pero el profesor no fue sancionado debido a que este renunció, motivo por el cual se sienten decepcionadas ya que consideran que se les dio la espalda.

Por su parte la UAEH emitió un comunicado al respecto en el que menciona que se está dando seguimiento a todas las denuncias expuestas por las alumnas a través de la defensoría universitaria, y ahí mismo se puede exponer cualquier otra queja contra el personal que quebrante el código de ética y de conducta de la máxima casa de estudios.

De esta forma la universidad trata de fomentar la cultura de la denuncia, mismas que serán canalizadas de manera confidencial.