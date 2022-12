Denuncian a guardería por lesiones a menor

Cuando llegó a recoger a su hijo a la estancia denominada "El Castillo del Saber", en Sinaloa; la maestra y encargada del grupo le entregó al bebé con las lesiones antes descritas y solo se limitó a disculparse e informarle que su hijo había sido agredido por otro infante.

La molesta madre le agradeció a la maestra, cuando recibió al niño e inmediatamente se retiró de la guardería para llevar al menor lesionado a urgencias para una valoración.

"Cuando llego me lo entrega la maestra, que viene siendo la encargada y me pide disculpas que porque un niño había mordido al mío. Lo único que hice, se me salieron mis lágrimas, recogí a mi niño, le di las gracias, me subí a mi carro y me fui directamente a urgencias para que me lo revisaran, le dieron antibiótico al niño y que lo tuviera en observación porque trae dos heridas profundas de lado derecho que pueda que se le infecte", publicó la madre del afectado.

El doctor que atendió al niño le diagnosticó que dos de las heridas eran algo profundas, por lo que le dio antibiótico para evitar una posible infección, y recomendó mantenerlo bajo observación.

Luego de esto la mujer identificada como Martha Nevarez Vega, acudió ante las autoridades a interponer una denuncia contra la institución por negligencia en el cuidado de los menores, ya que según ella las responsables de cuidar a los pequeños se percataron de la agresión y no hicieron nada para evitarlo.

Mientras tanto en redes sociales, la publicación fue muy comentada por madres de familia, quienes manifestaron que han tenido experiencias similares en la misma estancia infantil y que dicha guardería no cumple con los requisitos necesarios para el cuidado de los infantes.