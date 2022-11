Denise Maerker dejará de "En Punto"

En mencionados cambios resaltó la salida de la conductora Denise Maerker del noticiero "En Punto" para el 9 de enero; según expresa el comunicado es una estrategia para mejorar y refrescar el citado espacio noticioso.

De igual manera, Televisa a través del documento compartido, expresa que habrá más cambios y nuevos proyectos en los que el director de 'N+' Daniel Badía tiene contemplada a Maerker, pero como productora ejecutiva del noticiero.

Asimismo se busca incrementar el contenido de producciones periodísticas para el agrado y beneficio de la audiencia.

Por su parte Denise confirmó su cambio de rol a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde explica que se siente muy emocionada y continuará comprometida con su trabajo en esta nueva etapa que representa un reto.

No me voy.



A partir del próximo 9 de enero dejo de conducir #EnPunto, pero me quedo como Productora Ejecutiva del noticiero.



También me dedicaré a hacer reportajes y documentales para N+.



Es un nuevo desafío que me emociona y compromete. https://t.co/YniAkK3yNL