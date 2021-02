Delincuencia organizada no impondrá candidatos: AMLO

Así lo hizo saber durante su conferencia matutina diciendo que "no nos vamos a hacer de la vista gorda", al reconocer que la delincuencia nombra personajes a candidatos para ocupar un cargo de elección, tal como lo hace un partido político.

El presidente de la República , Andrés Manuel López Obrador, manifestó que su gobierno no permitirá que el crimen organizado imponga candidatos o impida que la población elija libremente a sus gobernantes.

“En el caso del partido del crimen organizado es ‘va a ser este y tú no te metas, ni tú, o si te metes no hagas campaña, te desapareces y, si no, atente a las consecuencias’, quitándole el derecho a los votantes para decidir sobre sus representantes", manifestó el mandatario.

Noticia Relacionada No habrá procedimiento abreviado en el caso de Rosario Robles

Por lo que aseguró que estarán muy al pendiente para evitar este tipo de situaciones que dañan la democracia del país.