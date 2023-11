De esta manera puedes identificar si una joya es realmente de plata o no

Sin duda alguna las joyas de plata son las más vendidas en el mundo. Gracias a su precio más accesible que el oro, esta se ha convertido en uno de los metales más apreciados en joyería.

Ante tanta demanda, es normal que alguna vez te hayas preguntado si las joyas que tienes guardadas en casa son o no de plata o si serías capaz de identificar joyas de este metal para evitar posibles estafas

Existen distintos métodos para identificarlas correctamente y no llevarte engaños. Aunque algunas de estas fórmulas son consideradas invasivas, hemos seleccionado las tres más inocuas. Todas ellas te servirán para descubrir de forma rápida y sencilla si tus joyas son realmente de plata.

MÉTODOS PARA IDENTIFICAR JOYAS DE PLATA

Una de ellas consiste en buscar el sello que suelen llevar estas piezas y que está basado en un sistema de nomenclatura internacional que sirve para clasificar su grado de pureza.

De este modo, si una joya es de plata (o lo que se conoce como plata de ley) se marcará con un sello en algún lugar de la pieza con un número que indicará su pureza, siendo la más común la de 925, es decir, la que contiene un 92.5 por ciento de plata y un 7.5 por ciento de cobre.

En el segundo método solo se necesita tener a la mano un imán. Si la pieza en cuestión se pega al imán, sabremos a ciencia cierta que no es plata.

Sin embargo, solo porque no se pegue no significa que sea de plata de ley, sino que no está hecho con acero. En este caso, sería recomendable preguntar a un especialista de confianza.

La última manera de descubrir si la pieza que posees es de plata consiste en colocar la joya encima de un cubito de hielo. Para no manchar demasiado, lo mejor es colocar un papel absorbente sobre la encimera de la cocina y sobre él, el hielo y sobre este la joya.

CLARIDAD

Si en dado caso el cubito de hielo se empieza a derretir significará que es de plata. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es muy sencilla, y es que la plata es un buen conductor térmico y transmite frío o calor muy rápidamente.

Si, por el contrario, la joya no es de este material, el cubito de hielo se derretirá lentamente.