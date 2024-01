¡Cuidado! ningún trabajador de la CFE puede hacer esto al revisar tu medidor de la luz

Como muchos usuarios saben, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pone a disposición el servicio de chequeo para verificar que las instalaciones y demás funcionen de manera adecuada. Es normal que en alguna ocasión personal de la Comisión visite los hogares de manera rutinaria, no obstante, su trabajo es limitado y no debe intervenir en la privacidad.

Según información de la CFE, los servidores de la dependencia deberán contar con características específicas para poder ser identificados por las familias y así evitar distintas algunas tipas de fraude, extorsión o delitos derivados como se han reportado en distintas ocasiones.

La CFE especificó que el personal que checa los medidores de luz de manera habitual deberá portar en todo momento gafete y un uniforme oficial de la dependencia. En caso de ser contratista deberá identificarse con su identificación con una leyenda distintiva. Cabe destacar que cada trabajador cuenta con una orden y número de servicio del domicilio que visita.

ESTO NO DEBE DE HACER UN TRABAJADOR DE LA CFE

De acuerdo a la CFE, los servidores no están autorizados para entrar en el hogar en caso de no ser necesario, así como no deberá pedir en ninguna circunstancia pagos o propinas a los usuarios.

Es importante señalar que, ante cualquier inconveniente con los trabajadores, los usuarios podrán reportarlo con la misma dependencia o con las autoridades correspondientes en la entidad.

¿CÓMO DETECTAR PROBLEMAS CON EL MEDIDOR DE LUZ?

La CFE aclaró que el medidor tiene una larga vida útil, pero puede requerir revisiones en caso de desgaste por el uso a lo largo de los años. La comisión ofrece revisiones sin costo bajo ciertas condiciones, destacando la importancia de un servicio adecuado para la realización de actividades esenciales como conservación de alimentos y uso de electrodomésticos.

Aquellos consumidores que detecten discrepancias en su factura de luz, o que a pesar de implementar medidas de ahorro de energía no observen una reducción en el monto de esta, pueden solicitar una revisión de su medidor.

Según la CFE, este servicio no incurrirá en gastos si se comprueba que existe un fallo en el medidor. De lo contrario, si el medidor funciona adecuadamente, se aplicará un cargo correspondiente a la cuota vigente por la verificación del medidor.