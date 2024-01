CFE alerta por nueva estafa que promete descuentos en recibo de luz

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha emitido una alerta urgente para informar a los usuarios sobre una nueva y astuta modalidad de fraude que tiene como objetivo el robo de datos personales.

A través de sus plataformas en redes sociales, la CFE ha destacado la importancia de estar alerta ante esta estafa de tipo phishing, que ha sido identificada como un método sofisticado de suplantación de identidad.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), este fraude implica la utilización indebida de la imagen de la CFE para obtener datos personales y bancarios de los usuarios.

La modalidad consiste en la oferta de descuentos falsos en las facturas de luz, así como la promoción de supuestas vacantes laborales en sitios web fraudulentos, donde los estafadores buscan obtener información confidencial de los usuarios desprevenidos.

CFE NO TIENE PROMOCIONES NI DESCUENTOS ESPECIALES

La CFE ha subrayado que la institución no ofrece descuentos especiales ni promociones a través de redes sociales, y mucho menos publica ofertas de trabajo en sitios no oficiales, así que ante cualquier publicación sospechosa, se pide a los usuarios evitar caer en la trampa y a no proporcionar información confidencial.

¿CÓMO PREVENIR EL PHISHING?

Para prevenir este tipo de fraude phishing, la CFE ha reiterado la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales de la institución, y para realizar consultas de saldo, pagos de recibos de luz, trámites o reportes de fallas, se recomienda a los usuarios que se comuniquen a través del número oficial 071.

Es fundamental recordar que la CFE no realiza ventas de vehículos, propiedades ni ningún otro artículo a través de plataformas digitales.

En el caso de que los usuarios sospechen haber sido víctimas de esta estafa, la CFE aconseja comunicarse de inmediato al número telefónico 071 para recibir asistencia y reportar el incidente, asimismo, el departamento de atención a clientes está disponible para brindar soporte a través de las redes sociales oficiales de la CFE.

La colaboración activa de los usuarios es esencial para combatir este tipo de fraudes y proteger la seguridad de la información personal.