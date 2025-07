¡Cuidado! así operan las estafas laborales; señales de que una oferta es fraude

Dentro de un entorno digital, los usuarios deben tener cuidado con las estafas laborales, nuevos métodos de fraude que usan el interés de las personas en conseguir trabajo para poder obtener dinero y datos personales de los interesados. Esto ha llevado a los expertos a compartir las señales de que una oferta de trabajo es un fraude para evitar caer en estos delitos.

Los delincuentes aprovechan la necesidad de encontrar empleo pues los postulantes se encuentran en una situación vulnerable que permite obtener información personal para realizar otro tipo de fraudes o dinero. Es por ello que los postulantes deben tener cuidado mientras hagan búsquedas de empleo para evitar caer en estafas laborales.

¿CÓMO IDENTIFICAR QUE UNA OFERTA FRAUDULENTA?

Las estafas laborales se han vuelto algo más común, esto se debe principalmente a que muchas personas no saben identificar que una oferta es fraude; lo que lleva a la pérdida de dinero o dar datos personales que pueden llevar a suplantación de identidad. Para poder protegernos de estos fraudes, los expertos han compartido señales de que una oferta puede ser mentira.

Ofertas demasiado buenas: Si el salario es excesivamente alto para el puesto o no se requiere experiencia para un rol que normalmente la demandaría, es una bandera roja. Los estafadores a menudo prometen beneficios increíbles para atraer a las víctimas.

Solicitud de dinero o información personal: Nunca se te debe pedir dinero para un proceso de solicitud, capacitación, materiales, verificación de antecedentes o cualquier otra cosa relacionada con la contratación.

Comunicación poco profesional o errores ortográficos: Los correos electrónicos o mensajes con faltas de ortografía, mala gramática, formatos inconsistentes o direcciones de correo electrónico genéricas son una señal de alerta.

Uso de empresas legítimas, pero contacto sospechoso: A veces los estafadores se hacen pasar por empresas reales. Verifica siempre la autenticidad del contacto buscando el sitio web oficial de la empresa y comparando la información de contacto.

¿QUÉ HACER ANTE LAS ESTAFAS LABORALES?

En caso de que creas que una oferta laboral es fraudulenta, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México ha recomendado a los ciudadanos verificar los datos de la empresa y de cualquier oferta que se encuentre. Aunado a esto; en caso de sospechar que son estafas laborales se recomienda no contestar mensajes y no dar información sensible.