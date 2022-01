Cuelgan narcomantas contra Cuauhtémoc Blanco

De acuerdo con medios nacionales, las lonas las pusieron presuntos criminales en los municipios Yautepec, otro a la entrada de Oaxtepec y uno más en Cuautla, cerca de la terminal de Bomberos.

De inmediato fueron retiradas por agentes de la Policía Estatal morelense y las pusieron a disposición del Ministerio Público.

Trascendió que en ellas señalan que Blanco Bravo ha recibido dinero de parte de la delincuencia organizada, y refiere datos exactos en torno al asesinato de Samir Flores, activista, así como de efectuar ilegalidades durante su mandato en la alcaldía de Cuernavaca, empleando el Sistema de Agua Potable (Sapac) de ese municipio.

En el mensaje decía: "Aquí no se rompen los acuerdos jorobado hijo de tu pu... madre, no se te ocurra desconocer los acuerdos mier..., deja de darte baños de pureza".

Además:"Acuérdate quien te mandaba dinero para comprarte ropa cul..., me respetas y te respeto, de lo contrario soltaré datos exactos de la muerte de Samir".

Y concluye: "Acuérdate de todos los favores que me pediste... y para muestra acuérdate que la Iglesia se unos unió, también recuerda un poco de nuestros negocios, no te hagas pendejo Cuauhtémoc Blanco, a mí me respetas, y no te hagas pen..., tú sabes dónde es esa foto y salúdame mucho a Hugo Erick".

Al momento, el Gobierno del Estado no ha emitido comunicado oficial al respecto, mismas narcomantas que salen a la luz cuando Cuauhtémoc Blanco ha sido señalado de tomarse fotos con líderes del narco.