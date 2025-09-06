¿Cuándo llegará el frente frío número 2 a México? estos serán los estados afectados

Aunque el calendario marca todavía verano, las condiciones meteorológicas comienzan a parecerse un poco al invierno en algunas zonas del país. Un nuevo sistema frontal amenaza con cambiar el clima de forma considerable en el norte y noreste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido sobre el frente frío número 2, el cual traerá lluvias intensas, vientos fuertes y posibilidad de granizadas en varias regiones del país. Aun cuando el otoño inicia oficialmente hasta el 22 de septiembre, este fenómeno ya pone en alerta a varias entidades.

Según el pronóstico oficial, el frente frío 2 llegará a México entre el 6 y el 8 de septiembre de 2025, acompañado de un canal de baja presión que intensificará las precipitaciones, principalmente en los estados del noreste. Su presencia marcará uno de los primeros episodios de clima invernal anticipado en esta temporada.

¿QUÉ ESTADOS SERÁN LOS MÁS AFECTADOS?

Los efectos más severos se prevén en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, donde se esperan lluvias muy fuertes, ráfagas de viento de hasta 60 km/h y posibles granizadas. El SMN señala que el sábado 6 de septiembre será el día más crítico para Nuevo León y Tamaulipas.

PRONÓSTICO EXTENDIDO POR REGIONES

Durante este periodo, otras zonas también tendrán afectaciones por sistemas como el Monzón Mexicano. Las lluvias podrían derivar en inundaciones o deslaves en áreas vulnerables.

Pronóstico para el sábado 6 de septiembre:

Lluvias intensas : Durango.

: Durango. Lluvias muy fuertes : Sinaloa, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

: Sinaloa, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Chubascos fuertes: Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Oaxaca y Veracruz, entre otros.

Domingo 7 de septiembre:

Lluvias muy fuertes : Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco.

: Sinaloa, Nayarit, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Jalisco, Estado de México, Puebla, Yucatán y más.

Aunque se espera un descenso de temperatura, el SMN solo pronostica mínimas de 0 a 5 °C en zonas altas de Durango, Puebla y Edomex. Se recomienda mantenerse informado ante posibles cambios.