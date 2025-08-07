  • 24° C
Nacional / México

Cuál es la mejor marca de bolígrafos para el regreso a clases, según Profeco

La Revista del Consumidor publicó los resultados de su análisis sobre los útiles escolares. Descubre qué bolígrafo debes comprar debido a su calidad

Ago. 07, 2025
Estas son las mejores marcas de bolígrafos / Pexels
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sigue analizando distintos productos del mercado en busca de brindarle a los consumidores mayor calidad y seguridad. En esta oportunidad y debido a que se acerca el regreso a clases, la entidad basó su investigación sobre los útiles escolares.

Más precisamente, la Profeco analizó distintas marcas de bolígrafos, un elemento clave esencial para cualquier alumno. De esta manera, los consumidores podrán tomar decisiones de compra acertadas, protegiendo el bolsillo y adquiriendo productos de calidad.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE EVALUÓ PROFECO PARA ELEGIR LOS BOLÍGRAFOS?

La Profeco evaluó los siguientes aspectos para recomendar estos productos:

  • Acabado: se inspeccionaron los acabados para verificar si presentaban defectos, como rebabas.
  • Calidad de la escritura: para comprobar si generan chorreos o manchas durante su uso.
  • Cantidad de metros lineales de escritura: se determinó cuántos metros puede escribir el bolígrafo antes de que se termine su tinta.
  • Rendimiento: el aprovechamiento que brinda la tinta de los bolígrafos.
  • Precio

¿CUÁL ES LA MEJOR MARCA DE BOLÍGRAFOS, SEGÚN PROFECO?

Según la entidad, el mejor bolígrafo para el regreso a clases es Bic Cristal Dura+. Este modelo presenta una excelente calidad de escritura y un alto rendimiento, logrando hasta 2,847 metros lineales de escritura. Por otra parte, posee un precio supereconómico, con un valor promedio de $3.00 pesos por pieza.  

Entre otros modelos con calificación excelente, Profeco destacó las siguientes marcas:

  • Bolex Cristal
  • Bolex Eco
  • Bolex Grip
  • Bolex Mediano
  • Office Depot

 Estos bolígrafos obtuvieron una calificaron Excelente en la prueba de rendimiento de escritura y son los que más rinden, según el análisis.

Ten en cuenta estas recomendaciones que realiza la Profeco para comprar artículos de calidad en el regreso a clases. De esta manera, niños y adolescentes estarán equipados con buenos productos para contribuir a su aprendizaje.

Romina Fiadino
