¿Cuál es la diferencia entre la gasolina Magna y Premium?

No es nada extraño que cada vez que alguien vaya a una gasolinería no sepa qué tipo de gasolina pedir y muchos deciden usar la más barata sin saber si esta es la correcta para sus vehículos o no. La principal diferencia entre estos dos tipos de gasolina radica en su composición.

A nivel mundial la gasolina verde es la más común, es altamente inflamable del petróleo crudo, mientras que la gasolina premium, o roja, tiene un mayor nivel de aditivos con la intención de mantener los motores más limpios y minimizar las emisiones.

DIFERENCIA ENTRE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM

Más allá del precio de ambas gasolinas, Premium y Magna, hay otros factores que deben tomarse en cuenta para elegir cual es mejor para tu vehículo como:

Índice de octanaje

Es la capacidad de antidetonación del combustible (hasta qué punto aguanta sin detonar prematuramente) la gasolina Magna, suele tener un octanaje de 87, mientras que la Premium es de 90 o más.

Cabe mencionar que el índice de octanaje mínimo que requiere cada vehículo se encuentra generalmente en el manual de usuario o en el tapón del tanque de gasolina.

Tipo de motor

La gasolina Magna, se quema más rápido y adecuada para un motor con una relación de compresión baja. La Premium por su parte es mejor para motores con turbocompresor o relaciones de compresión altas ya que tiene mayor resistencia al encendido.

Altitud

Los vehículos que se usan frecuentemente en ciudades de mayor altitud, pueden funcionar bien con gasolina regular, Magna o verde. A mayor altura, la presión del aire decrece y la cantidad de oxígeno que llega a los pistones es menor.

Esto retrasa la detonación. Por lo tanto, en teoría, se puede usar un combustible más barato y de menor octanaje sin problemas y ahorrar algo de dinero.