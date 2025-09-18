“Coyote” grabó a 23 migrantes indocumentados y luego todos desaparecieron

La imagen es elocuente: los indocumentados procedentes de varios países, posan en dos filas para la cámara: los grabó el “coyote” o traficante de migrantes; sin embargo, esa fue la última foto en que se les vio.

El video, de apenas 17 segundos, fue tomado el 5 de septiembre de 2024; todos estaban en Chiapas y procedían de Ecuador, República Dominicana, Jordania y Venezuela. Lo que saben sus familias es que fueron secuestrados; así les han avisado.

En el audio se escucha decir al traficante: “Estos clientes ya están listos para salir a la ciudad de Juchitán y continuar su camino a la Ciudad de México”.

En esa misma zona, un grupo de 40 migrantes se perdió sin dejar rastros, y hasta la fecha no hay autoridad que los busque.

A través de las imágenes se puede ver que entre las personas había niños, de quienes tampoco se sabe algo; luego de ese video, en la costa de Chiapas se pierde todo contacto con los indocumentados.

LO QUE PUDO HABER PASADO

De acuerdo con un reportaje del medio español El País, dos días antes de la grabación; es decir, el 3 de septiembre, el “coyote”, identificado como JR, los llevó a una casa en Puerto Madero; era grande, solo con hamacas, en las que se turnaban para descansar.

A ese inmueble, contó, llegan extranjeros de distintas nacionalidades, ya que era un sitio donde se concentraban los “clientes”; una vez reunido cierto número de personas, salían con distintos guías.

El grupo de 23 personas intentó salir; sin embargo, supuestamente fueron rodeados por la Guardia, por lo que se regresaron para salir el día 5 de septiembre de 2024.

De acuerdo con un familiar de las víctimas, la mayoría de ellos no sabían que viajarían por lacha, tampoco los migrantes, pues creyeron que viajarían por carretera.

“No sé qué pasó, el recorrido cambió a última hora y para sorpresa de todos nos dicen que ellos habían ido vía mar”, contó al medio.

Entre las teorías sobre lo que les pudo haber ocurrido están que se ahogaron; que los persiguió la Marina; que se los llevó un barco atunero o que los agarraron a tiros.

UN AÑO Y NI RASTROS DE LOS MIGRANTES DESAPARECIDOS

Ha pasado poco más de un año y de los migrantes indocumentados no se tienen noticias, solo las teorías sobre lo que les pudo haber pasado.

Otros consideraron que la lancha en que viajaban se averió; luego los dejaron en un manglar y a ese sitio llegaron algunas motos, en las que se llevaron a las personas hasta una bodega llamada “La Gallera”, para después separarlos.

Pese al video, las autoridades no han dado con pista alguna para esclarecer la desaparición, solo que tres meses después, en esa zona otro grupo de 40 migrantes también desapareció de la misma manera y no hay pistas para encontrarlos.