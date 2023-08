Condusef: personas mayores son víctimas de fraude por supuestos intermediarios de Afore

Los fraudes son un caso de nunca acabar, sobretodo que los delincuentes se han enfocado en los adultos mayores que son más vulnerables en caer en actos ilícitos.

La situación se agrava cuando se involucran temas de información bancaria o con trámites personales, por lo que es importante identificar cuando se trata de una estafa con el fin de no ser una víctima más.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer que hay empresas fraudulentas que suplantan el nombre de diversos entidades financieras, todo con el objetivo de estafar a personas a la hora de que estén buscando realizar algún movimiento con su administradora.

"La premisa que debe conocer es que, todos los servicios que otorga el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) son gratuitos, por ejemplo en el caso de un retiro parcial por desempleo o cambio de afore", comentó la Condusef.

La propia comisión ha reiterado que carece de atribuciones para conocer y resolver los presuntos hechos irregulares cometidos por una persona ajena al SAR.

MODO EN EL QUE OPERAN

La Condusef agregó que el modus operandi de los estafadores es sencillo, únicamente se acercan a aquellas personas que estén en busca de asesoría o ayuda para llevar a cabo un trámite en su administradora, solicitan una cantidad de dinero a cambio de realizar dicho trámite en su cuenta afore.

"Es un tema donde de entrada, se representan a sí mismos como unos solucionadores del asunto, generalmente te abordan afuera de alguna oficina de la afore, se promueven por las redes sociales y anuncian que ellos te gestionan el retiro de tus recursos al 100 por ciento, te dicen que no vas a tener ningún problema, muchos ofrecen sus servicios en despachos donde arreglan todos estos asuntos y dicen que van a meter una demanda al Seguro Social y a la afore para que puedas tener tu saldo; finalmente esto no es así. No se necesita un trámite jurídico para recuperar estos recursos que son tuyos", aclaró la Condusef.

¿CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA?

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), refirió que ellos no cuenta con las atribuciones para llevar a cabo un seguimiento en este tipo de casos, pero por ley, todas las afores deben de contar con una Unidad Especializada que tiene la tarea de atender las consultas y reclamaciones de sus usuarios.

Para ello es importante que al acudir a dichas unidades presente una identificación oficial, Número de Seguridad Social o CURP, así como la información del gestor que le ofreció realizar los trámites.

En caso de acudir a una oficina, la afore le proporcionará un acuse de recepción y un folio para dar seguimiento a su caso; si su queja fue vía telefónica únicamente se le proporcionará el número de folio.

La Consar detalló que en un plazo no mayor a cinco días hábiles, su afore deberá notificarle por escrito el estado que guarda su queja o si es el caso, el resultado.