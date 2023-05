Condusef: Lanza alerta sobre nuevo fraude. Conoce de qué se trata esta modalidad

Pero, ¿qué son las cuentas mulas y en qué consiste este tipo de fraude?

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó mediante sus redes sociales a los usuarios de tarjetas bancarias sobre las cuentas mulas, nuevo fraude financiero que consiste en servir como intermediario para recibir dinero obtenido de forma fraudulenta prestando cuentas bancarias.

Una vez recibido el dinero, este se transfiere a otras cuentas en el extranjero para evitar ser rastreadas y posteriormente proceder a la recuperación de dichos fondos.

La Condusef hace un llamado a la población y alerta a no participar en ningún tipo de actividad como esta; es decir, no prestarle la cuenta bancaria de ninguna forma a ningún amigo, conocido o familiar que no proporcione detalles sobre para que ocupa la cuenta bancaria.

Para evitar que las cuentas bancarias sean utilizadas como cuentas mula la Condusef otorga las siguientes recomendaciones:

-No aceptar ofertas de trabajo que prometan ganancias fáciles y rápidas

-No aceptar depósitos de desconocidos

-No proporcionar información personal o financiera a desconocidos

-No prestar la cuenta bancaria a terceros

-No realizar transferencias bancarias de desconocidos

¿Existe sanción o multa para una cuenta mula bancaria?

De acuerdo al Código Penal Federal en México, se establece una pena de cinco a 15 años de prisión y una multa de mil a cinco mil días para el cuentahabiente titular si ha este se le comprueba que su cuenta bancaria está siendo utilizada con fines distintos como son: el lavado de dinero y el narcotráfico.

Las cuentas mulas son usadas por gente que se dedican a encubrir el origen de sus fondos y los cuales son obtenidos mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales. Para tal efecto, esas personas realizan anuncios de trabajo por internet o redes sociales, citas en línea, estafas de inversión y robo de identidad.