Condusef: estos son los principales errores al adquirir tu primer crédito hipotecario

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), especificó que el comprar el primer departamento o casa es sin lugar a dudas uno de los eventos más importantes en la vida de cualquier persona, debido a que es una nueva etapa en la cual se vivirán nuevas experiencias.

Ante ello la Condusef refirió que se debe tener muy presente que si vas a hacer uso de un crédito hipotecario para lograr la compra de este inmueble, tendrás que tomar en cuenta varias consideraciones antes de elegir uno de estos productos financieros.

BENEFICIO DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Según información de la Condusef los créditos hipotecarios forman parte de la extensa oferta de productos y servicios financieros que ofrecen los bancos y demás instituciones financieras, estos son un tipo de préstamo con el cual podrás:

Adquirir una casa o departamento nuevo.

Construir tu casa o departamento desde cero.

Adquirir o pagar remodelaciones para tu vivienda.

"Los créditos hipotecarios son uno de los tipos de préstamo más grande que solicitarás en tu vida, ya que suelen ser montos altos que deberás pagar de manera mensual durante al menos cinco o hasta 20 años", afirmó la Condusef.

ERRORES MÁS COMUNES

La Condusef informó que es importante tomar en cuenta los siguientes errores que las personas cometen al pedir su primer crédito hipotecario:

No conocer tu historial crediticio

El primer error al momento de solicitar un crédito hipotecario, es el de no saber cómo se encuentra tu calificación financiera frente a los Bancos, es decir no conocer tu historial crediticio.

Irte por la primera opción

El segundo error más usual al momento de hacer la solicitud de un crédito hipotecario es no haber hecho una búsqueda y comparación con al menos tres instituciones financieras. En este sentido trata de encontrar el crédito hipotecario que te ofrezca pagar la tasa de interés más baja posible.

No haber ahorrado para el enganche

Otro error que deberás evitar sin duda alguna es no tener ahorrado una parte del enganche de tu inmueble, la teoría dice que deberías haber ahorrado cuando menos un 10 por ciento del valor total de la vivienda.

No calcular tu capacidad de pago

Usualmente los pagos de un crédito hipotecario son a 20 años, esto se divide de tal forma que las cantidades de dinero que debes pagar de manera mensual no sean tan altas. Lo más sano sería que el pago de tu hipoteca no rebase el 30 por ciento de tus ingresos, así que no es recomendable que tus pagos mensuales sean más altos de este porcentaje, recuerda que tienes otros gastos y obligaciones.

No solicitar el apoyo Infonavit

La gran ventaja del apoyo Infonavit es que el cinco por ciento de cada una de las aportaciones patronales pueden ser aplicadas como un anticipo en el capital para que puedas reducir el plazo del crédito y así pagar menos intereses, de igual forma se utiliza tu subcuenta de vivienda como un seguro de desempleo. ¡No dudes en preguntar por este beneficio!, no hacerlo es uno de los grandes errores de los acreditados.