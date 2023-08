Comunidad tzotzil quema libros de texto en Chiapas

Habitantes de una comunidad tzotzil, furiosa por el contenido de los nuevos libros de texto, sacaron el material escolar enviado para una primaria, lo apilaron, le prendieron fuego y exigieron que las clases sean impartidas con los libros anteriores.

Fueron padres de familia de la comunidad San Antonio del Monte, en San Cristóbal de las Casa, quienes se reunieron para realizar la quema de libros y demandar a las autoridades educativas el material del año anterior.

San Antonio del Monte cuenta con poco más de dos mil 250 habitantes, la mayoría de religión evangélica, y la mayoría de los moradores, entre adultos y niños, tomaron las cajas de libros de la Escuela Primaria Benito Juárez, que cuenta con más de 700 alumnos, y les prendieron fuego.

Además, levantaron un acta de acuerdo en la que todos estamparon nombre y firmas, manifestando su desacuerdo.

De acuerdo con la página Red Informativa San Cristóbal, una reportera que cubrió la noticia informó que los papás no aceptaban esos libros de texto, y solicitaron en lengua tzotzil y apoyados con altavoces: "Queremos libros anteriores, no porquerías"; "No queremos basura" y "No queremos triple X".

SAN ANTONIO DEL MONTE EN EL INEGI

De acuerdo con información del censo más reciente del Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (Inegi), 2 mil 259 habitantes, tiene 413 casas, el 16% de su población es analfabeta; de ese porcentaje, el 12% son mujeres y el resto, hombres.

Asimismo, el 98.8 por ciento son indígenas, el 84.8% habla tzotzil, y el 17.4% no habla español.