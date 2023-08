Compañía mexicana abre vacante a personas de hasta 60 años y ofrece sueldo de 13 mil al mes

Han cambiado tanto los tiempos, que la edad ya no es un impedimento para trabajar, y aunque hayas llegado a la edad de jubilación, no significa que no puedas hallar otra oportunidad de empleo, pues a todos les hace bien un "cambio de aires".

Así que si estás buscando trabajo, y tu edad oscila entre los 18 y los 60 años, entonces la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo lanzó una vacante muy atractiva, con un sueldo interesante.

De acuerdo con el Portal del Empleo, la paga son 13 mil pesos al mes, y la vacante la emite una empresa mexicana con sede en Sinaloa: Bebidas Purificadas S de RL de CV, ubicada en Culiacán.

El puesto es para ayudante de chofer, así que si te gusta el volante esta es una magnífica oportunidad, y entre los requisitos que pide es tener secundaria o secundaria técnica, además de licencia de conducir tipo B, vigente.

Por otra parte, pide que tengas conocimientos y herramientas necesarias para cubrir la vacante, como para el manejo de mercancía, y contar con habilidades de compromiso, orientación a resultados, trabajar bajo presión y mejora constante.

También pide que el postulante sea proactivo, que sea comprometido con el trabajo y esté orientado al cliente.

Además, entre otros datos de la vacante, se indica que el trabajo es de tiempo completo, en horario de 6:00 a 16:00 horas, con dos horas para comer; ofrece prestaciones de ley, y es contrato por tiempo indeterminado.

Funciones a desarrollar:

Trabajo de campo

de campo Atención al cliente

Descarga de vehículos

Entrega de mercancía

Gestión de ventas

De acuerdo con la vacante, el reclutamiento tiene duración de una semana, y en caso de que llenes el perfil, la fecha límite para postular es el 11 de septiembre.

Así que, si te interesa el puesto, haz click en este enlace https://www.empleo.gob.mx/puesto-de-trabajo/vacante/20349533-AYUDANTE-DE-CHOFER, y califica para trabajar, aun cuando tengas ya tus 60 años.