¿Cómo se encuentra Daniel Bisogno? Reaparece en Ventaneando revelando detalles de su salud

El reconocido conductor de televisión, Daniel Bisogno, quien recientemente salió del hospital tras haber presentado problemas de salud, envió un mensaje de audio revelando nuevos detalles de su estado de salud, a través del programa "Ventaneando".

En el mensaje difundido por Paty Chapoy, Daniel Bisogno informó que ya se encuentra en su hogar, pero está enfrentando dificultades debido a las terapias que debe realizar para recuperar su fuerza.

A pesar de sentirse mejor, expresó que aún enfrenta limitaciones físicas, particularmente al subir escaleras, debido al tiempo que pasó intubado en el hospital.

No obstante, Daniel Bisogno se mostró conmovido y aprovechó la oportunidad para expresar su agradecimiento a Pati Chapoy por su apoyo durante este difícil período.

"Todavía desplazarme no puedo. No puedo subir todavía las escaleras, fueron muchos días intubado. Entonces, estoy moviéndome casi, casi, al cien, pero todavía me falta un poco. Mil gracias, mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero. De verdad que te apareciste en mi vida como un ángel", expresó el conductor.

Además, Bisogno manifestó su entusiasmo por regresar a la televisión, pese a que su delicado estado de salud aún no se lo permite todavía; él se dijo dispuesto a realizar su trabajo desde casa y mencionó que pondría más mensajes de audio e incluso compartir videos para mostrar su progreso en la recuperación.

"Ustedes díganme qué quieren que haga, no sé, un mensaje de voz o... Aunque estoy mejor que otras veces, todavía estoy flaquito", agregó Bisogno.

Aunque por la llamada se escucha bien, los conductores mencionaron que esperarán a que las condiciones sean mejores para que Daniel Bisogno pueda reincorporarse al programa de "Ventaneando".