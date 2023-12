¿Cómo decide la CFE cuánto cobrarte de luz? Conoce las tarifas que existen

El entender cómo se establecen los cobro por el consumo eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es fundamental no solo para interpretar el inconfundible recibo de luz, sino también para poder implementar estrategias de ahorro de energía en el hogar para evitar desperdicio y emprender acciones para poner tu granito de arena en favor de la sustentabilidad.

Es por eso que te explicaremos cómo funcionan las tarifas domésticas de la CFE, desde el esquema tarifario de consumo básico hasta el nivel DAC, la tarifa Doméstica de Alto Consumo, que es la que se aplica en los servicios en viviendas donde se rebasa el consumo promedio permitido en la localidad en cuestión.

¿EN QUÉ SE BASA LA CFE PARA COBRAR?

El entender el funcionamiento de las tarifas que cobra la empresa productiva del Estado no es complicado, pues se maneja en diferentes niveles en los que entre más energía consumes en tu hogar, más caro sale el pago por unidad, que se mide en kilovatio/hora o kWh; como lo verás en tu recibo de luz de la CFE con las siguientes tarifas válidas para enero del año que está por comenzar.

El nivel más bajo es el Consumo Básico, que cuenta con subsidios para que mientras no te excedas de 75 kWh el costo por cada unidad sea de 1.015 pesos más el Impuesto al Valor Adquirido (IVA) en el bimestre o mes de facturación, según el esquema que tengas contratado.

CLARIDAD

Si en dado caso en tu hogar se gasta más energía que la permitida en ese nivel, aplicará entonces la Tarifa de Consumo Intermedio en la que los siguientes 65 kWh se pagarán con un precio de 1.239 pesos cada uno según la lectura de tu medidor de luz CFE.

Posteriormente viene el nivel del Consumo Excedente para cuando te pasas del límite de los dos anteriores. El precio unitario de dichos niveles no se incrementa, con lo que será mejor que no llegues a este nivel porque te cobrarán 3.62 pesos por cada kWh adicional a los dos niveles anteriores para que no se encarezca tu cuota a pagar.

Si todavía llegaste a consumir más energía en casa, entra en vigor entonces la tarifa DAC en la que el límite se define con el promedio móvil del consumo durante los últimos 12 meses dentro de los niveles 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, donde la CFE reclasificará en el esquema de Alto Consumo a los clientes que alcancen el nivel de gasto de energía dentro de los valores que define.