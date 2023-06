Cinemex despide a empleados por exigir el pago de utilidades

Luego de realizar un paro de labores para mostrar su inconformidad ante el nulo reparto de utilidades por parte de una empresa de la cadena de cines Cinemex, los manifestantes fueron despedidos.

Los hechos ocurrieron el día primero de junio en la sucursal ubicada en Puerto de Salina Cruz, en la región del istmo de Tehuantepec, lugar donde los empleados molestos se encontraban por fuera del establecimiento con cartulinas y pancartas.

El paro de labores por parte de los trabajadores fue de 4 días, en donde exigían el derecho constitución que les corresponde, el cual se encuentra estipulado en la Ley Federal del Trabajo, en el que obliga a las empresas entregarles una parte de las ganancias a sus trabajadores.

Según expresaron los inconformes la empresa no realizó el reparto de utilidades los años 2020,2021 y 2022, ante la crisis que se tuvo causada por la pandemia del Covid-19, sin embargo, dicen que este año ya no hay argumentos para no realizar el reparto de las utilidades, "hoy se viven otras circunstancias favorables para los exhibidores de películas", expuso un empleado.

Hasta el momento el Gobierno del Estado de Oaxaca no ha manifestado su postura ante el despido de los 20 trabajadores ni por la negativa de la empresa a cumplir con sus obligaciones.