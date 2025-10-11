Chocan dos pipas con diesel, explotando e incendiando la Autopista México-Puebla

La mañana de este sábado se registró una violenta explosión seguida de un incendio sobre la autopista México–Puebla, a la altura del kilómetro 72, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan. El siniestro se originó luego de la volcadura de una pipa que transportaba diésel y generó una intensa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

EL ACCIDENTE Y LA POSIBLE CAUSA

De acuerdo con reportes preliminares, el percance habría ocurrido cuando el tractocamión perdió el sistema de frenos, lo que provocó que el operador perdiera el control e impactara por detrás a otro tráiler. Tras el choque, la pipa volcó y comenzó a derramar combustible, lo que derivó en una explosión que alcanzó a otros vehículos en la zona.

En total, tres unidades resultaron afectadas: la pipa de doble remolque, una camioneta Nissan y un tráiler con caja seca cuya cabina se incendió tras ser alcanzada por el diésel en llamas.

UN CONDUCTOR HOSPITALIZADO Y SIN VÍCTIMAS MORTALES

Paramédicos de San Salvador el Verde brindaron atención médica a un hombre de 39 años, presuntamente el chofer de la pipa, quien fue trasladado al hospital integral de San Martín Texmelucan. Su estado de salud se mantiene reservado. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado fallecimientos derivados del siniestro.

LABORES DE EMERGENCIA Y CIERRE TOTAL DE LA AUTOPISTA

Elementos de la Guardia Nacional, el Cuerpo de Bomberos de San Martín Texmelucan y Protección Civil acudieron de inmediato al sitio del accidente. Luego de varias horas de trabajo, el fuego fue controlado, aunque las labores de enfriamiento y limpieza continúan a cargo de Bomberos Puebla en coordinación con CAPUFE.

Debido a la magnitud del incidente, el tránsito permanece cerrado en ambos sentidos. Las autoridades recomiendan a los automovilistas tomar rutas alternas: quienes se dirigen hacia Puebla pueden desviarse en Río Frío (km 63), mientras que los que viajan hacia la Ciudad de México deben hacerlo en San Martín Texmelucan (km 91). También se sugiere utilizar la carretera federal México–Puebla como opción adicional.

TESTIMONIOS Y REPERCUSIONES EN LA ZONA

Vecinos de comunidades cercanas informaron que el estruendo de la explosión fue perceptible a varios metros de distancia y que una densa nube de humo cubrió el cielo durante varios minutos, generando alarma entre los habitantes.

Las autoridades continúan evaluando los daños y se espera que la circulación sea restablecida una vez concluyan las

y verificación de seguridad en la carpeta asfáltica