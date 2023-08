CFE: estos son los requisitos para pagar el recibo en pagos chiquitos

La energía eléctrica es uno de los servicios básicos de todo hogar mexicano, así como lo es el agua y el servicio de drenaje, sin embargo, a pesar de que se trata de un bien básico, existen muchos mexicanos que son deudores de sus recibos de luz.

Muchos usuarios no pagan su recibo de luz debido a que se les olvida, no tienen dinero para pagarla, o no pueden ir a la sucursal por falta de tiempo, sin embargo a través del desarrollo de la tecnología hoy en día hay nuevas modalidades para poder pagar este servicio.

¿CÓMO PUEDO PAGAR MI RECIBO DE LUZ DESDE MI CELULAR?

Descarga la aplicación CFE Contigo en la tienda de apps de tu celular

Crea una cuenta en la app

Brinda tus datos reales

Revisa el código de verificación que te llegará a tu correo electrónico

Para pagar podrás introducir tu número de servicio o tomarle una foto al código de barras del recibo

Revisa tu saldo actual

Selecciona la opción "pagar"

Introduce los datos de pago y listo, ya podrás pagar tu recibo

De acuerdo con información que ha proporcionado la CFE, dicha comisión ha lanzado una nueva modalidad de pago en la que es posible que las personas puedan pagar de manera más fácil su recibo de luz cada bimestre o mes, según sea el caso, o bien, para que disminuyan poco a poco el adeudo que tengan pendiente con esta institución que es la encargada de proporcionar luz eléctrica a todos los hogares de México.

REQUISITOS PARA PAGAR EN PAGOS CHIQUITOS

Este descuento solo aplicará para las empresas que tengan sus pagos al corriente de su tarifa de luz, después de que la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México (Concanaco) logrará acordar un convenio.

Se podrá realizar un pago a tres meses sin intereses para quienes cuenten con un servicio bancarizado con tarifas domésticas, industriales o comerciales, siempre y cuando estas no cuenten con algún adeudo anterior y su facturación sea mayor a los 600 pesos.

Empresas que deben pagar una cantidad mayor a los cinco mil pesos, que no presenten adeudos por facturación normal, ajustes, convenios o compromisos de pago, a quienes se les podrá diferir el cobro a tres meses sin intereses. Sin embargo, será necesario que liquiden un anticipo mínimo del 10 por ciento al momento de celebrar dicho convenio.