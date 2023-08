CFE: Estas son las razones por las que está llegando caro el recibo de luz

Usuarios han presentando en los últimos días un gran número de inconformidades por altos costos en el recibo de luz. Los afectados han utilizado las redes sociales como foro para expresar su sorpresa al ver que las cuentas del mes de agosto tuvieron un fuerte incremento, sobre todo en el consumo eléctrico que han tenido que destinar hasta cinco mil pesos.

Ante esta situación la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que es la encargada del suministro de energía eléctrica en todo el país, explicó las razones por las que subió la tarifa de esta factura para poner en contexto a todos sus clientes.

¿POR QUÉ SUBIÓ LA TARIFA DEL RECIBO DE LUZ?

La CFE argumentó que una de las principales razones por las que subió la tarifa del recibo de luz en el mes de agosto es que, en el octavo mes del año la CFE se pone fin al descuento que se hace por el verano.

Este subsidio se otorga en varias entidades del país, debido a las altas temperaturas que se pueden alcanzar en esta estación del año y por ende, aumenta el consumo eléctrico por el uso refrigeradores, ventiladores y aires acondicionados.

La comisión agregó que otras de las razones de por las que los consumidores han pagado más en su recibo de luz es que la tarifa de consumo básico sufrió un incremento de 7.5 por ciento al pasar de 0.681 pesos por watt, para cada uno de los primeros 300 watts, en agosto de 2022 a 0.732 pesos por watt en agosto de 2023.

Así mismo la CFE señaló que aumentó la tarifa por consumo intermedio bajo, los siguientes 900 watts, donde el costo por watt pasó de 0.850 pesos a 0.916 pesos, comparando el mismo lapso, lo que representa un alza anual de 7.8 por ciento, para este mes de agosto.

En el consumo intermedio alto, los siguientes 1,300 watts, la tarifa se incrementó 7.6 por ciento, al pasar de 2.068 pesos por watt a 2.226 pesos por watt.

"Las personas que pagan altas cifras en su recibo de luz, deben de prestar atención ya que, subió la tarifa de la CFE por consumo excedente, cada watt adicional al consumo regular subió el precio 7.7 por ciento, al fijar un costo de 3.518 pesos por watt en agosto 2023, por lo que podría ser la principal causa por la que pagas más dinero a la hora de liquidar tu cuenta por consumo eléctrico", enfatizó la CFE.

RECOMENDACIONES

La comisión concluyó en que si quieres ahorrar dinero y no pagar cantidades estratosféricas en tu recibo de luz del mes de agosto, recuerdes desconectar todos los aparatos eléctricos que no uses. Así como, mantener ventiladores y aires acondicionados apagados o en bajo nivel de consumo, para que la CFE no tenga que aplicarte tarifas extraordinarias y termines pagando una fuerte cantidad de dinero por energía eléctrica.