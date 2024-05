CFE aclara si habrá más apagones en los siguientes días

Durante la onda de calor que se vivió a inicios de este mes de mayo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se vio rebasada por el pico de demanda de electricidad, situación que causó apagones masivos en ciudades de toda la República mexicana entre los días 7, 8 y 9 de mayo.

Sin embargo, esta semana la CFE ha desmentido categóricamente los rumores sobre apagones programados que presuntamente afectarían a 12 estados de la República Mexicana durante los últimos días del mes de mayo.

ALERTA CFE POR FAKE NEWS SOBRE APAGONES

La información se había difundido a través de un comunicado falso, que circuló en diversas plataformas digitales y que muchos usuarios consideraron auténtico debido a que estaba membretado con el nombre de la CFE.

La supuesta alerta mencionaba que los cortes de energía afectarían a los estados de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Sin embargo, la CFE, a través de una publicación en su cuenta oficial de X, aclaró que la información es completamente falsa.

"#FakeNews | Es falso que existan cortes programados en los estados de la República. La CFE no ha emitido esta imagen que circula en redes sociales. ¡No te dejes engañar! El Sistema Eléctrico opera en condiciones normales", afirmó la CFE en su mensaje, acompañado de una advertencia para que la ciudadanía no se deje llevar por información no verificada.

DEMANDA DE ENERGÍA DURANTE LA OLA DE CALOR EN MÉXICO

Durante la ola de calor, la demanda de energía se dispara sobre todo por el uso de ventiladores y climas acondicionados en millones de hogares y miles de empresas, además de otros aparatos electrodomésticos utilizados para mantener frescos los alimentos.

stos aparatos son necesarios para mantener temperaturas confortables en interiores, ya que las altas temperaturas exteriores provocan un incremento en la temperatura interna de los edificios. Además, otros electrodomésticos también suelen usarse más debido a la mayor permanencia de las personas en sus hogares durante las horas de más calor.