Cbtis 37: las aclaraciones

Pues bien, Héctor David Núñez Salazar, encargado del despacho de la Dirección del Cbtis 37, pidió hacer uso de su derecho de réplica ante las acusaciones de que ha sido objeto por padres de familia a los que les solicitaron un pago para colocar a sus hijos en el turno de la mañana y una especialidad.

En esta misma página está la entrevista que se le hizo, luego de varios días de andarlo buscando y que con la excusa de andar en juntas en Hermosillo, había negado. Ahí, él lanza su "verdad" sobre lo que dice haber ocurrido con esas cuotas especiales solicitadas a quienes deseaban un lugar en esa escuela para sus hijos.

Por supuesto, niega todo, pero son contundentes las pruebas mostradas por quienes de hecho ya presentaron su denuncia ante las autoridades educativas que, si deciden actuar, de ninguna manera dejarán que Núñez Salazar llegue a ser el Director de la institución.

En una carta enviada a este periódico, asegura que él no maneja dinero de la escuela sino que es el Comité Escolar Leones el responsable. Claro, habla de las cuotas normales solicitadas por la escuela, pero no de las que a puertas cerradas pedían dos de sus compañeros a su nombre y lo cual no ingresaba a las arcas escolares.

Integrantes de la institución, y no precisamente la persona a la que él está culpando de estos escritos cuando sostiene que ya sabe de dónde provienen los "ataques", sostiene que desde el día de la denuncia, las personas que se encerraban con los "recomendados" ya no lo hacen sino que ahora todo se hace a la vista de todo mundo.

Hay que aclararle también que no es la denuncia a través de los medios lo que está afectando a su persona o a la comunidad estudiantil, docente, administrativo y padres de familia del Cbtis 37 sino que es su conducta la que ha vertido sobre esa institución, ayer ejemplo de disciplina y talento, una mancha oscura que destruye precisamente todo lo trabajado durante 50 años.

Y los logros que él presume del Cbtis 37 se han conquistado precisamente años antes de que él llegara a querer imponer una estructura de corrupción que desde el año pasado se desenmascaró con dos denuncias que le han impedido ser nombrado finalmente Director de la escuela sino que las investigaciones realizadas sobre esas quejas están en marcha.

Que no se equivoque Núñez Salazar: el Cbtis 37 sí ha sido semillero de deportistas, arquitectos, maestros, ingenieros, egresados de Harvard e incluso rectores de universidades, pero no por méritos de él sino de otras generaciones que le dieron calidad académica y una trayectoria der honestidad al Centro de Bachillerato.

Ni esa escuela ni otras de Cajeme, Sonora o el país necesitan de personas cuya ambición las hagan tergiversar sus tareas académicas para convertirlas en nido de corrupción.

Si hay algo que los docentes deben ser, es ejemplo de las nuevas generaciones. Y no es con conductas de corrupción sino con la búsqueda de conocimientos académicos, científicos y de valores como se logrará esa meta.

Ah... y las pruebas sobre su conducta, señor Núñez Salazar, las guardo precisamente como evidencias, pero serán las personas que interpusieron la denuncia las que las muestren a las autoridades educativas.

Si esas autoridades se deciden a actuar, tendrán suficiente material como para juzgarlo. Para bien o para mal.

EN CORTITO

A propósito de docentes de valía, nos cuentan que el doctor Rodrigo González Enríquez, además de sus tareas académicas en el Itson, cursa la carrera de Licenciado en Derecho Indígena, en la Universidad del Pueblo Yaqui en Vícam, que es parte de los acuerdos de la Comisión Presidencial de Justicia para el Pueblo Yaqui del estado de Sonora. Así que una parte de su vida transcurre como maestro y otras, como alumno, lo cual lo vuelve interesante para conocer más sobre su desempeño en una institución que, como la indígena, cuenta con carreras como Licenciatura en Educación, Licenciatura en Salud y Bienestar Comunitario, Licenciatura en Derechos Indígenas, Ingeniería en Procesos de Producción Sostenible y Economía Social Comunitaria. También nos dicen que por los problemas de inseguridad en las comunidades indígenas, los alumnos de la Universidad son trasportados en un camión especial y hay vigilancia policiaca para ellos... Como se veía venir, el Comité Organizador del Frente Amplio por México decidió no realizar la consulta del domingo próximo, en virtud de que el PRI y Beatriz Paredes Rangel hicieron suyas la opción de Xóchitl Gálvez Ruiz para encabezar al organismo. La senadora panista declaró ayer que en todo momento solicitó se tomara en cuenta la voz de Paredes Rangel para tomar una decisión, pero también que fue un trabajo enorme el realizado para, en pocas semanas, remontar cualquier tipo de encuestas. Lo cierto es que las elecciones de 2024 ya no estarán tan fáciles para Morena, pues pudiera ser que Gálvez Ruiz logre tal número de simpatizantes que se pudiera adjudicar la victoria. En esto de la política, y las decepciones que algunos de sus practicantes generan, no hay nada escrito, así que esperemos cómo se comporta el electorado en los meses próximos, pero, eso sí, será una guerra sin cuartel desde el lado oficial contra Gálvez Ruiz...

