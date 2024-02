Carlos Urzúa: su muerte fue natural, refiere certificado de defunción: Fiscalía capitalina no investigará

Tras conocerse la muerte de Carlos Urzúa, de 68 años de edad, primer titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al inicio del sexeino de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se desencadenó una serie de especulaciones por su deceso.

Y es que el exfuncionario federal encontrado sin vida al interior de su residencia, ubicada en la calle Santiago No. 499, esquina con Lomas Quebradas, de la colonia San Jerónimo Lídice, de la capital de la Ciudad de México.

Inicialmente se indicó que el fallecimiento de Urzúa se debió a una caída en las escaleras de su casa, pues una persona del servicio lo encontró con una mancha hemática en la cabeza, al final la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) emitió una tarjeta informativa para dar a conocer lo que originó la muerte del matemático.

Aunque el ex secretario Carlos Urzua sufrió una caída por estas escaleras, y un golpe en la cabeza, la @FiscaliaCDMX informó q no investigará las causas del fallecimiento.

"Su médico tratante certificó muerte natural por lo que no se inició carpeta de investigación al respecto".