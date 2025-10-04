  • 24° C
Nacional / México

Cae líder del Tren de Aragua en CDMX: Harfuch anuncia captura de "Nelson" y dos cómplices

Los tres sujetos están acusados de estar vinculados a delitos de trata de personas, feminicidios, homicidio, delincuencia organizada y venta de droga

Oct. 04, 2025
El embajador de Estados Unidos felicitó al equipo que logró la detención.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la captura de Nelson Arturo Echezuria Alcántara, alias "Nelson", identificado como operador principal del Tren de Aragua en el país.

Junto a él, fueron detenidos sus dos cómplices Lucas Alberto Vielma Rojas y Marcos Gabriel Ortega Sotillo, todos de nacionalidad venezolana.

Los tres sujetos están acusados de estar vinculados a delitos de trata de personas, feminicidios, homicidio, delincuencia organizada y venta de narcóticos, según información confirmada por la SSPC.

La operación de captura se llevó a cabo en la Ciudad de México, con despliegue coordinado de fuerzas federales y locales, incluyendo a la Secretaría de Marina (Semar), Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República (FGR), así como la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

LES DECOMISAN DROGA

Según Harfuch, los detenidos operaban en Morelos, Puebla, Estado de México y la capital del país, donde presuntamente coordinaban una red criminal transnacional.

Durante su captura, a los presuntos criminales les fueron aseguradas:

  • 92 dosis de marihuana
  • 44 dosis de cristal
  • 18 dosis de piedra (droga sintética)
  • Teléfonos celulares
  • Diversas cantidades de dinero en efectivo

EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS FELICITA A HARFUCH

El arresto ha tenido impacto incluso en la diplomacia internacional. El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó públicamente al titular de la SSPC a través de su cuenta en X (antes Twitter):

"¡Felicidades! Saludos a su equipo. Esto es bueno para la gente mexicana".

La aprehensión de "Nelson" representa un avance significativo en el combate al Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas y en expansión de origen venezolano, vinculada a múltiples delitos de alto impacto en América Latina.

César Leyva
