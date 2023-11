Buen Fin: Condusef te dice si te conviene hacer compras a meses sin intereses

Los meses sin intereses pueden ser una tentadora oportunidad de compra durante El Buen Fin 2023, pero si no se utilizan correctamente, podrían convertirse en una pesadilla financiera generando gastos adicionales. Estas promociones, disponibles tanto en tarjetas bancarias como no bancarias, dan la impresión de que el monto a pagar es menor, lo cual no es del todo cierto.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte que realizar pagos en pequeñas parcialidades puede resultar en un monto total mayor al liquidar la deuda. Por eso, es fundamental que los compradores reflexionen sobre sus adquisiciones. Además, es crucial entender la diferencia entre ofertas y promociones para tomar decisiones financieras informadas.

¿QUÉ PORCENTAJE DE PERSONAS OPTA POR LOS MESES SIN INTERESES?

Según datos del Banco de México (Banxico) hasta junio pasado, aproximadamente el 19.3% del saldo del crédito corresponde a compras realizadas con promociones a meses sin intereses (MSI), mientras que el 20.8% se relaciona con promociones con intereses. Por otro lado, el 59.9% restante de los titulares de tarjetas opta por utilizarlas en condiciones normales.

Cuando se utilizan de manera adecuada, los meses sin intereses permiten adquirir productos y servicios por el mismo precio que si se pagaran al contado, con plazos que suelen variar entre 6, 12, 18 e incluso hasta 48 meses. Es esencial tener en cuenta que estas mensualidades se suman al pago mínimo indicado en tu tarjeta de crédito. Por ende, es necesario cubrir estas mensualidades además del pago mínimo solicitado; de lo contrario, el saldo se incrementará y generará intereses en el siguiente periodo.

Es aconsejable considerar también las promociones de descuento directo durante El Buen Fin 2023, ya que te permitirán ahorrar una cantidad determinada sobre el precio del artículo.

APROVECHA AL MÁXIMO LOS MESES SIN INTERESES

La Condusef ofrece las siguientes recomendaciones para evitar desequilibrios financieros:

Razona tu compra: Antes de adquirir un producto, pregúntate si realmente lo necesitas o si estás comprándolo solo porque está en promoción. Recuerda que estás comprometiendo tus ingresos futuros.

Antes de adquirir un producto, pregúntate si realmente lo necesitas o si estás comprándolo solo porque está en promoción. Recuerda que estás comprometiendo tus ingresos futuros. Evalúa tu capacidad de pago: Asegúrate de poder cubrir las mensualidades sin riesgo de incumplir. Para ello, considera cuál es tu capacidad financiera actual y futura.

Asegúrate de poder cubrir las mensualidades sin riesgo de incumplir. Para ello, considera cuál es tu capacidad financiera actual y futura. Compara precios: Es fundamental comparar precios en diferentes establecimientos, ya que es probable que encuentres diferencias significativas. Esto te permitirá determinar si realmente pagarías lo mismo a meses que si compraras el artículo de contado.

Es fundamental comparar precios en diferentes establecimientos, ya que es probable que encuentres diferencias significativas. Esto te permitirá determinar si realmente pagarías lo mismo a meses que si compraras el artículo de contado. Elige bienes duraderos: Prioriza la compra de productos cuyos beneficios o vida útil se extiendan más allá del periodo de tu deuda, como electrodomésticos y computadoras.

Prioriza la compra de productos cuyos beneficios o vida útil se extiendan más allá del periodo de tu deuda, como electrodomésticos y computadoras. Paga a tiempo: Si no cumples con un pago de los meses sin intereses, el banco o la tienda te cobrarán intereses adicionales que tendrás que abonar.

Al seguir estas recomendaciones, podrás aprovechar las promociones a meses sin intereses de manera inteligente y evitar posibles problemas financieros en el futuro.