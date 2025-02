Becas para el Bienestar 2025: Estas son las personas que van a recibir su pago el 6 de febrero, según el calendario

¡Ya iniciaron los pagos para las becas 2025! Revelaremos a qué personas se les va a depositar mañana y qué hacer en caso de no recibir el dinero

Por: Karla Salinas

El pago de las Becas para el Bienestar 2025, ya llegó a varios usuarios, pero otros siguen sin recibir su respectivo dinero, por lo que puede surgir varias preocupaciones o dudas sobre la fecha en que se realizará el depósito del apoyo económico.

Recordemos que para recibir el pago, se realiza dependiendo la primera letra del primer apellido, por lo que cuenta con una fecha específica en el calendario. Conociendo el contexto anterior, hablaremos sobre quienes van a recibir el apoyo económico el 6 de febrero.

¿A QUIÉNES LES PAGAN EL FEBRERO?

Las redes sociales de Becas Benito en X, publicaron el calendario oficial donde se hace mención de las fechas en que cada usuario va a recibir su pago bimestral, por lo que es normal que algunos todavía no tengan el dinero en la tarjeta.

En dicha imagen, se menciona que el 6 de febrero, quienes van a recibir su dinero de las Becas para el Bienestar 2025, serán todas las personas con apellido que inicia con "C", dicha letra también abarcara el 7 de febrero, haciendo el pago a personas con la Beca Rita Cetina, Benito Juárez y Beca Educación Superior.

Es importante tener en mente la fecha de pago, puesto que hasta el 24 de febrero se realizará el depósito a los usuarios dependiendo la letra que tenga en su primer apellido. Para ello, es importante tener en mente el día en que recibirás tu dinero.

¿QUÉ HACER SI TODAVÍA NO ME PAGAN?

Consideremos que, por el momento, solamente las personas con la primera letra A (4 de febrero) y B (5 de febrero) ya debieron de recibir su pago de las Becas para el Bienestar 2025, puesto que en el calendario oficial se muestra que son los primeros en recibir su dinero.

Si, por alguna razón, todavía no has recibido tu dinero, no caigas en el pánico; ante tal situación, sigue unos sencillos pasos: