Estos son los nuevos participantes que entran a La Casa de los Famosos All Stars

¡Ya asignaron habitaciones! Estos son los nuevos participantes que se quedarán por más de 4 meses en el show de LCDLF, esto es todo lo que se sabe

Por: Karla Salinas

La Casa de los Famosos All Stars, ha dado mucho de qué hablar, considerando quiénes serán los participantes de dicho show, celebridades que se han destacado por sus polémicas y por sus fuertes personalidades.

Recientemente, se dio a conocer quiénes fueron los nuevos participantes, causando sorpresa para los televidentes. Si todavía no sabes quiénes van a entrar, no te preocupes, porque a continuación te lo revelaremos quiénes estarán.

¿QUIÉNES VAN A ESTAR EN EL REALITY?

La Casa de los Famosos All Stars ya inició, teniendo la llegada de los nuevos participantes, de los cuales ya varios de ellos han estado en ediciones anteriores o en otros formatos de reality. Incluso ya se estipuló la asignación de habitaciones, de las cuales se observan los siguientes:

Cuarto tierra: Manelyk Gonzales (capitana), Uriel del Toro (capitán), Alejandra Tijerina (nueva en el programa), Alfredo Adame, Dania Méndez y Laura Bozo

Cuarto agua: Erubey de Anda (capitana, nueva en el programa), Paulo Queveo (capitán), Carlos "Caramelo" (nuevo en el programa), Niurka Marcos, Luca Onestini (nuevo en el programa), Lupillo Rivera y Rey Grupero

Cuarto Fuego: Aleska Genesis (capitana), Carlos Cruz (capitán, nuevo en el programa), Valentina Valderrama (nueva en el programa), Diego Soldano, Nacho Cassano, Paty Navidad y Julia Gama

Dentro de los integrantes que todavía no tienen habitación, se destacan Rosa Caiafa y Varo Vargas. Para ambos es la primera vez estando en el programa, por lo que es nuevo para ello. Aunque todavía no cuentan con un cuarto, gozarán de inmunidad por dos semanas y tienen el beneficio de dormir donde ellos deseen.

¿QUÉ PASÓ CON ADRIÁN MARCELO?

Antes de que iniciara el polémico show de La Casa de los Famosos All Stars, se había escuchado que Adrián Marcelo sería uno de los nuevos participantes, causando mucho revuelo por lo que había pasado en el mismo show, pero en su versión de México, debido a las múltiples discusiones que había tenido con sus otros compañeros.

Aunque ya el conductor había confirmado su participación en el show, a poco tiempo de haber iniciado el reality, no se ha visto la presencia de dicho actor. Por el momento no ha hecho mención al tema en sus redes sociales, por lo que no se sabe su posición al respecto.