Banxico: el billete de 20 pesos no se retirará por pérdida de valor, solo cambiará su imagen

El Banco de México aclaró que el billete de 20 pesos no desaparecerá por causas económicas ni por pérdida de valor, sino que está siendo renovado como parte del proceso de actualización de sus familias de billetes.

EL BILLETE DE BENITO JUÁREZ SERÁ SUSTITUIDO, NO ELIMINADO

De acuerdo con declaraciones del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, citadas por Latinus, el billete con la imagen de Benito Juárez pertenece a la familia F de billetes, mientras que la nueva versión, conmemorativa del Bicentenario de la Independencia Nacional, forma parte de la familia G.

El legislador explicó que este cambio no se debe a la inflación, sino a un proceso técnico interno del Banco de México, que busca mejorar la durabilidad, seguridad y diseño de los billetes. "El billete de 20 pesos seguirá existiendo, pero ahora con una nueva imagen", señaló.

UN NUEVO DISEÑO MÁS MODERNO Y DURADERO

El nuevo billete comenzó a circular en septiembre de 2021 y está elaborado en polímero, un material más resistente que el papel. Su anverso muestra la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México en 1821, mientras que en el reverso se puede apreciar un paisaje de manglares en la Reserva de la Biósfera Sian Ka´an, en Quintana Roo.

Esta renovación forma parte del reemplazo gradual de billetes antiguos por versiones más seguras y sostenibles. El Banco de México ha instruido a los bancos a dejar de distribuir los billetes de Benito Juárez a partir de octubre de 2025, pero enfatizó que estos no perderán su valor ni dejarán de ser válidos.

LOS BILLETES ANTIGUOS SEGUIRÁN TENIENDO VALOR

Banxico ha sido claro: los billetes de la familia F, incluidos los de 20 pesos con la figura de Benito Juárez, seguirán siendo de curso legal mientras estén en circulación. Los usuarios podrán seguir utilizándolos en cualquier transacción o cambiarlos en sucursales bancarias y oficinas regionales del Banco de México.

El proceso no implica desmonetización, sino una sustitución paulatina para mejorar la calidad de los billetes en circulación. Además, el Banco de México mantiene activo su servicio gratuito de canje de billetes y monedas en proceso de retiro.

COMERCIOS NO PUEDEN RECHAZAR BILLETES VÁLIDOS

Banxico recordó recientemente que ningún comercio tiene derecho a rechazar billetes o monedas válidos emitidos a partir de 1993, incluso si están en proceso de retiro. Mientras un billete no haya sido desmonetizado oficialmente, conserva su valor legal.

En caso de que algún establecimiento se niegue a recibirlos, los ciudadanos pueden acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o comunicarse con los canales oficiales del Banco de México.

Por lo tanto, si aún tienes billetes de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez, puedes usarlos con total confianza. Seguirán siendo válidos hasta que el proceso de sustitución concluya y las nuevas versiones los reemplacen completamente.