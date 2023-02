Así reaccionaron políticos al veredicto de Genaro García Luna

Y es que al exsecretario de Seguridad Federal en el sexenio de Felipe Calderón el jurado le encontró responsabilidad en uso indebido de atribuciones e introducción ilegal de armas a Estados Unidos.

Entre las reacciones que provocó el resultado del juicio, la diputada por Tijuana, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrea Chávez, difundió un video en su cuenta de Twitter, en el que les leía a los legisladores del PAN en la Cámara Baja la culpabilidad del exfuncionario y los cargos por los que fue responsable, enfatizando que fue durante el periodo calderonista.

"Cuando se declaró CULPABLE de narcotráfico a Genaro García Luna, los panistas abandonaron la Cámara de Diputados. Hoy su partido quedó expuesto por haber posicionado, mantenido y protegido a un narcotraficante. Que los señores de la guerra, nunca encuentren la paz".

Concluyó el clip con la petición de justicia para Ciudad Juárez, y refirió otros hechos: "justicia para la masacre de Villas de Salamanca, justicia para Jorge y Javier, ¡justicia para México!", finalizó la morenista.

Que los señores de la guerra, nunca encuentren la paz.

EL PAN, CALDERÓN Y ZAVALA DEBEN EXPLICACIÓN: CITLALLI HERNÁNDEZ

Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, la senadora morenista Ciltlalli Hernández, publicó una copia del veredicto de culpabilidad del exsecretario federal y lo publicó.

"Hoy se confirma lo que ya sabía el pueblo, el ex secretario de Seguridad Pública de @FelipeCalderon, Genaro García Luna, es declarado CULPABLE de todos los cargos de narcotráfico en EE.UU".

Posteriormente, con el hashtag #FelipeSiguesTú, la legisladora federal dijo que tanto el expresidente Felipe Calderón, como su esposa Margarita Zavala y el PAN debían una explicación a México.

El PAN y los Calderón-Zavala deben una explicación a las y los mexicanos.#FelipeSiguesTú.

Por su parte, el legislador Gerardo Fernández Noroña, por el Partido del Trabajo (PT), habló en torno a la resolución del jurado en Nueva York.

Fue contundente al señalar que también se debe investigar a los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, a quienes comparó con García Luna y los vinculó al narcotráfico, y también terminarán en la cárcel, aseguró.

"Calderón es narco, Fox es narco, Peña es narco, y la justicia irá por ellos. Acabarán en el lugar en que deben estar, no tengo ninguna duda, el tiempo nos dio la razón".

Y luego rememoró que 10 años atrás, en la misma Cámara de Diputados, le dijo a García Luna que era un asesino y celebraba el veredicto.

"Hace 14 años, desde este lugar, le dije a García Luna que era un asesino y que estaba vinculado al 'Chapo', y que iba a acabar en la cárcel por sus crímenes. Hoy un jurado de Nueva York acaba de determinar por unanimidad que es culpable de los cinco delitos que se le imputan", comentó al Pleno de la Cámara Baja.









Culpable @GenaroGarciaL. El tiempo me dio la razón. ¿Que dirá ahora la derecha y los medios que han acallado siempre mi voz?

VOCERO PRESIDENCIAL REACCIONA

Por su parte, Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de la República, dijo que la justicia por fin alcanzó a quien se refirió como escudero de Clalderón.

García Luna es declarado culpable por tráfico de drogas, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones en E.U. La justicia ha llegado para quien fuera escudero de @FelipeCalderon. Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca.

PRESIDENTE DE LA JUCOPO SE PRONUNCIA

Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y líder de Morena en la Cámara de Diputados, expuso que no existe crimen perfecto y llamó a la no impunidad.

No hay crimen perfecto. El jurado declaró culpable a Genaro García Luna. Al tomarse como válidos los testimonios, los que siguen son @VicenteFoxQue y @FelipeCalderon. No a la impunidad.

DIRIGENTE NACIONAL DE MORENA HABLA

Por su parte, durante una conferencia de prensa, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, tuiteó que luego de que se declarara culpable a García Luna, Felipe Calderón Hinojosa debe una explicación a los mexicanos.

"Ya no es una cuestión política, para un jurado en Estados Unidos lo encontraron culpable, la pregunta obligada sin duda es: ¿sigue Calderón con su teoría de que él no estaba enterado? ¿De verdad no sabía cómo su subalterno encargado del tema de seguridad estaba actuando en favor de un grupo criminal? ¿Le seguimos creyendo a Calderón? Yo creo que nadie le cree, hay que preguntarse cuál es la responsabilidad política, pero también judicial del expresidente".