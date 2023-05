Así evaluó Profeco a vodka "Oso Negro"

El vodka es una bebida destilada que proviene de la fermentación de la papa, trigo, cebada, uva, remolacha y cualquier otra planta rica en almidón.

En muchas regiones frías del planeta l vodka se utiliza para calmar el intenso frío imperante. En otros lugares para brindar, convivir o solo por gusto.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en sus estudios de calidad, analizó 41 destilados y licores y una de las marcas que más puntuación obtuvo fue vodka "Oso Negro" y al cual nos referiremos en esta ocasión.

QUE CALIFICACIÓN OTORGO PROFECO A "VODKA OSO NEGRO"

El vodka de México es elaborado de manera artesanal, tiene una delicada fragancia a notas frutales y un sabor suave y fresco que lo hacen ideal para preparar cualquiera clase de cócteles.

De acuerdo con datos del organismo gubernamental, el vodka Oso Negro contiene un 38 por ciento en su volumen de alcohol y el contenido energético fue de 208 kilocalorías por cada 100 mililitros. Profeco le otorgó una palomita por sus componentes volátiles como: aldehídos, alcoholes superiores y metanol.

El análisis de calidad comprobó que el vodka analizado cumpliera con el contenido neto declarado en su etiqueta, cantidad de alcohol, azúcares y contenido energético.

La marca reconocida Oso Negro, no demostró la leyenda de que es "el vodka número uno en México" en el apartado de información al consumidor, hecho que resaltó en el análisis publicado en la Revista del Consumidor. Pese a lo anterior, la bebida alcohólica cumplió adecuadamente con el contenido no declarado, rubro que otros productos analizados incumplieron.

El producto evaluado, fue de los vodkas más económicos y con mayor cantidad de palomitas de acuerdo a la dependencia. Actualmente, podemos encontrar dicha marca en establecimientos dedicados a la venta de licores y en supermercados de las diferentes regiones de México.

Los expertos aconsejan adquirir el producto en establecimientos autorizados que cuenten con el marbete de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Que no presente daños en el exterior de la botella y que el líquido no se encuentre adulterado, es decir que no contenga sustancias extrañas como: polvo u otros residuos.