  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 20 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Asesinan al presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en Tierra Caliente

Esta mañana, fue encontrado con signos de violencia el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán

Oct. 20, 2025
Asesinan al presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en Tierra Caliente

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), fue asesinado la mañana de este lunes 20 de octubre en la zona de la Tierra Caliente michoacana.

Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia cerca de la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

ASESINAN AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES DEL VALLE DE APATZINGÁN

De acuerdo con las primeras investigaciones, el líder citricultor, quien representaba al sector de los limoneros de la región, presentaba signos de violencia. El hallazgo del cadáver fue reportado por personas que transitaban por la zona al número de emergencias 911, lo que movilizó a las fuerzas armadas y a autoridades locales.

Tras la confirmación de su muerte, la FGE inició las diligencias correspondientes y trasladó los restos al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la autopsia.

En la zona también se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y la Policía Municipal de Apatzingán, con el objetivo de dar con los responsables, quienes huyeron tras el ataque y aún no han sido localizados.

BERNARDO BRAVO MANRÍQUEZ, LÍDER CITRICULTOR DE APATZINGÁN

Bernardo Bravo Manríquez destacó por su impulso a la producción agrícola limonera en el Valle de Apatzingán y por denunciar en varias ocasiones las extorsiones que sufrían los limoneros a manos del crimen organizado en la Tierra Caliente.

Su última aparición pública y en redes sociales ocurrió el pasado 13 de octubre, durante la protesta de limoneros que se sumaron al Paro Nacional para exigir mejores condiciones de compra y apoyo al campo.

El Gobierno Municipal de Apatzingán, encabezado por la presidenta Fanny Lyssette Arreola Pichardo, condenó el homicidio y expresó sus condolencias a familiares y amigos de Bravo Manríquez. En un comunicado publicado en Facebook, la alcaldesa exigió a las autoridades que las investigaciones se lleven a cabo de manera pronta y eficiente para esclarecer el crimen, no solo en el caso del empresario, sino en defensa de todos los limoneros de la región.

"Condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida, la paz y el bienestar de nuestra gente", expresó el Gobierno Municipal.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Sheinbaum presenta plan nacional de cuatro ejes de acción ante emergencia por lluvias
Nacional / México

Sheinbaum presenta plan nacional de cuatro ejes de acción ante emergencia por lluvias

Octubre 20, 2025

La presidenta de México presentó un plan nacional para atender los daños provocados por las lluvias en cinco estados del país

¿Quién es Iraís Reyes? La diputada que defiende los derechos de los gamers
Nacional / México

¿Quién es Iraís Reyes? La diputada que defiende los derechos de los gamers

Octubre 20, 2025

Miles de usuarios en redes sociales, especialmente dentro de la comunidad, aplaudieron su discurso y su defensa del entretenimiento digital

Gobierno reporta avances con la aplicación del plan DNIIIE, para atender a los estados afectados por Raymond
Nacional / México

Gobierno reporta avances con la aplicación del plan DNIIIE, para atender a los estados afectados por Raymond

Octubre 20, 2025

Sheinbaum reafirma su compromiso con la protección de las familias y la recuperación de la infraestructura afectada, así como del sector carretera