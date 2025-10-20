Asesinan al presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán en Tierra Caliente

Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), fue asesinado la mañana de este lunes 20 de octubre en la zona de la Tierra Caliente michoacana.

Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia cerca de la carretera Apatzingán-Presa del Rosario, según confirmó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

ASESINAN AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CITRICULTORES DEL VALLE DE APATZINGÁN

De acuerdo con las primeras investigaciones, el líder citricultor, quien representaba al sector de los limoneros de la región, presentaba signos de violencia. El hallazgo del cadáver fue reportado por personas que transitaban por la zona al número de emergencias 911, lo que movilizó a las fuerzas armadas y a autoridades locales.

Tras la confirmación de su muerte, la FGE inició las diligencias correspondientes y trasladó los restos al Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la autopsia.

En la zona también se desplegó un operativo encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) y la Policía Municipal de Apatzingán, con el objetivo de dar con los responsables, quienes huyeron tras el ataque y aún no han sido localizados.

BERNARDO BRAVO MANRÍQUEZ, LÍDER CITRICULTOR DE APATZINGÁN

Bernardo Bravo Manríquez destacó por su impulso a la producción agrícola limonera en el Valle de Apatzingán y por denunciar en varias ocasiones las extorsiones que sufrían los limoneros a manos del crimen organizado en la Tierra Caliente.

Su última aparición pública y en redes sociales ocurrió el pasado 13 de octubre, durante la protesta de limoneros que se sumaron al Paro Nacional para exigir mejores condiciones de compra y apoyo al campo.

El Gobierno Municipal de Apatzingán, encabezado por la presidenta Fanny Lyssette Arreola Pichardo, condenó el homicidio y expresó sus condolencias a familiares y amigos de Bravo Manríquez. En un comunicado publicado en Facebook, la alcaldesa exigió a las autoridades que las investigaciones se lleven a cabo de manera pronta y eficiente para esclarecer el crimen, no solo en el caso del empresario, sino en defensa de todos los limoneros de la región.

"Condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra la vida, la paz y el bienestar de nuestra gente", expresó el Gobierno Municipal.