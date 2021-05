Aseguradora pagará 650 mil pesos a familiares de fallecidos en el Metro

Asimismo, Sheinbaum expuso que servidores públicos acuden directamente a las casas de los familiares de las víctimas para identificar al beneficiario, a fin de que reciban el convenio, para que sea firmado la semana entrante y entregar el recurso.

Y aunque a algunas familias les fueron otorgados los servicios funerarios gratis, otros no recibieron el beneficio, por lo que se instruyó les fuera entregado a todos parejo.

En cuanto a los lesionados, comentó que a la mayoría se le ha entregado 10 mil pesos, como ayuda para diversos gastos derivados de la catástrofe.

También manifestó que, en el caso de los familiares de los heridos que viven lejos, se les ha apoyado con el hospedaje.

En el accidente de la Línea Dorada del Metro de la CDMX perdieron la vida 26 personas, mientras que 76 resultaron lesionadas, de las cuales 53 ya han sido dadas de alta.

"No van a estar desamparados, no los vamos a dejar solos, vamos a estar con ellos y vamos a darles todo el apoyo que requieran, este es un compromiso y por eso hay un servidor público que los está acompañando en este proceso, si por alguna razón no han sido contactados, por favor, conocen los teléfonos para que nos puedan contactaremos agilizado este proceso para que puedan ser apoyados".