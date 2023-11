Apoyaremos a todo Guerrero pero le daremos prioridad a los más pobres: AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue criticado por no apoyar a los empresarios tras el paso desbastador que dejó el huracán "Otis" en Acapulco, Guerrero,el mandatario aseguró en su mañanera que se les está ayudando a todos, pero manifestó que se tiene que apoyar más a la gente pobre y necesitada.

AMLO aclaró en la conferencia de prensa que Nacional Financiera está apoyando con créditos a los empresarios de los más de 300 hoteles que resultaron afectados por el paso del huracán.

"Se les ayuda a todos, pero se tiene que apoyar más a la gente pobre, a la gente más necesitada que es la mayoría. Hay quienes perdieron su casa perdieron sus muebles, no tienen estufas, no tiene refrigeradores, no tienen camas. Entonces lo primero tiene que ser a ellos, y lo mismo en el caso de la alimentación a todos, pero darle preferencia a los más necesitados", expresó AMLO.

APOYO PARA TODOS

AMLO destacó que en el censo que se está realizando por parte de la Secretaría de Bienestar también se está censando a los pequeños y medianos empresarios.

"Comerciantes quienes se buscan la vida con una pequeña tienda, con la venta de ropa, en los mercados, en los tianguis, incluso pescadores, se está contemplando entregarles de manera directa un apoyo, porque hay bastante población rural en Acapulco y en Coyuca, no es nada más la ciudad de Acapulco, son municipios con baste extensión territorio", dijo AMLO.

CRÉDITOS SIN INTERESES

López Obrador argumentó que Nacional Financiera ha decidido entregar créditos sin intereses para pequeñas-medianas empresas y hay alrededor de dos mil millones disponibles para entregar estos créditos.

"En el caso de los más de 300 hoteles, hay dos acciones que se han logrado hasta ahora: primero, que las aseguradoras les entreguen lo más pronto posible el 40 por ciento del estimado de daños que tiene los hoteles".

"Y quienes soliciten créditos nuevos, la Secretaría de Hacienda se encargará de pagar la mitad de los intereses correspondientes. Entonces sí hay apoyos para todos", refirió AMLO.