Anciano adorna triciclo para llevar a su nieta a caravana del Día del Niño

El problema era que en casa de la niña Sofía no había automóvil, por lo que su abuelito, una humilde persona, se las ingenió para darle a su nieta un gran Día del Niño y que ella no se sintiera triste por no poder celebrar al igual que sus compañeritos de clase.

Sofía y su abuelito fueron la sensación de la caravana, pues llegaron en un vistoso triciclo que el anciano arregló para llevar a la niña. El vehículo fue adornado con globos de colores, flores de cartón, cartulinas con dibujos y su nombre.

La niña lucía muy feliz enfundada en un disfraz de Batman. Llegó saludando a sus maestras, quienes le entregaron su bolsita de dulces, un regalito y se tomaron la foto del recuerdo.

Las imágenes se hicieron virales en redes sociales, donde los internautas felicitaron al amoroso abuelito por hacer todo lo posible para que su nieta pasara un inolvidable Día del Niño, que seguramente estará en sus recuerdos toda su vida.