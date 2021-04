Anciana que denunció maltrato familiar y secuestro, se retracta

La mujer de 85 años se retractó de la acusación, aun así, la Fiscalía capitalina continúa con la investigación para deslindar responsabilidades y aclarar el asunto.

Según el expediente del caso, la anciana vivía en el municipio de Naucalpan, pero en enero del año pasado sufrió un accidente, por lo que tuvo que ir a vivir a casa de su hija en Iztapalapa.

Aunque en un principio había dicho que la maltrataban, la tenían secuestrada y era constantemente humillada, ahora se arrepiente de lo dicho ante la Fiscalía y dijo que la tratan bien y le dan de comer. así como también le proveen sus medicamentos, pero no la dejan salir a la calle, como ella estaba acostumbrada.

Como parte de las investigaciones, el representante social dio autorización a la Policía de investigación para indagar cómo vive la mujer de la tercera edad y obtener grabaciones de las cámaras de videovigilancia que se encuentren en las inmediaciones del domicilio de la hija, pero de momento no se han encontrado señales de abuso.

También se informó que la anciana no autorizó que le practicaran exámenes médicos en la Fiscalía, pero aseguró no tener lesiones ni ser víctima de maltrato, por lo que ya no deseaba continuar con la denuncia.

Sin embargo, pidió ya no regresar al domicilio donde estaba con sus familiares, por lo que quedó bajo el cuidado de otra de sus hijas.

Su hija y su yerno fueron liberados, pero la Fiscalía de lo Familiar del Adulto Mayor continuará con las investigaciones.