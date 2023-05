Ana Gabriela Guevara descalifica a nadadoras al llamarlas deudoras "Por mí que vendan calzones, Avon o Tupperware"

Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) rompe el silencio en la polémica desatada ante las declaraciones de las nadadoras mexicanas por la falta de apoyo gubernamental, para acudir a la competencia mundial en Egipto donde lograron obtener tres preseas doradas y una de bronce en nado sincronizado.

La sonorense calificó a las deportistas como "deudoras y mentirosas", al deber más de 40 millones de pesos , dinero que dijo, no habían comprobado.

"Por mí que vendan calzones, Avon o Tupperware, pero son deudoras. Les hemos dado 40 millones de pesos y no los han justificado", contestó la atleta sonorense a una estación de radio.

Las mismas nadadoras declararon a su llegada a México, que el viaje completo lo había pagado la fundación Telmex, Arturo Elías Ayub y Carlos Slim.

Ana Gabriela Guevara dijo que el equipo adeuda 2 millones 748 mil pesos del periodo 2016-2018, además que durante el 2022 no participó en ninguna competencia.

"Son mentirosas porque son 40 millones de pesos invertidos; tienen entrenadores, comen, duermen (...) Se han atrevido a levantar la voz al Presidente de la República cuando él entregó el apoyo aún con el Covid".

"No compitieron durante todo 2022 ¿A ti te pagarían por no ir a trabajar? La ley no tiene sentimientos", expresó.

El conflicto que hay entre la Conade y la Federación Mexicana de Natación (FMN) ha desatado todo el conflicto.

La Conade no da recursos a atletas que se inscriban en competiciones internacionales por el comité estabilizador, el cual se creó por el desconocimiento hacia Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN). El ex directivo fue ignorado por la World Aquatic (Antes Federación Internacional de Natación), ya que en México está acusado de peculado, ya que presuntamente se apropio de 8.7 millones de dólares que estaban destinados a la FMN.

Ana Gabriela Guevara comentó que hasta que una autoridad en México no lo declare culpable, la Conade reconocerá a Todorov como presidente de la FMN y a su vez desconoció al comité estabilizador.

En la "Mañanera" de ayer miércoles, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval declaró que la Sedena no tiene "tanta capacidad", (por lo que) el sueldo de las nadadoras es un "apoyo",